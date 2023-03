Ministra de Salud justificó viaje a EE.UU. en plena emergencia por el ciclón Yaku: “Me permití una reunión con el director de la OPS”

Fuente: TV Perú

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, justificó este jueves su viaje a Estados Unidos en plena emergencia climática por la presencia del ciclón Yaku, y señaló que esa estancia devino en la activación del fondo de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la compra de medicamentos contra el cáncer.

“Cuando yo viajé, no estábamos en esta circunstancia. Nosotros hemos logrado activar el fondo de la OPS, que va más allá de los dos millones de dólares, y también me permití una reunión con el director de la OPS para hacer la compra internacional de medicamentos contra el cáncer para que no mueran más niños ni personas con este mal”, dijo.

Gutiérrez, quien fue cuestionada por la Federación Médica Peruana (FMP) por su viaje en medio de la emergencia, señaló que no envió un técnico porque, como representante del Ejecutivo, se encarga de tomar decisiones en el despacho que dirige.

En la víspera, ofreció disculpas al país por si se malinterpretó su viaje al extranjero. “Pido mil disculpas si tal vez lo han tomado de esa forma [que desatendió la coyuntura en el país a causa de las lluvias]; siempre soy una mujer humilde y sensible frente a esa situación”, indicó la ministra.

La intensas lluvias que cayeron en varios distritos de Lima durante la madrugada disminuyeron con el transcurrir de las horas, aunque se mantuvo la alerta ante los aludes e inundaciones que se presentaron en zonas del este y el litoral de la capital.

Al ofrecer un balance sobre los acontecimientos de la jornada, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que “la situación se tornó complicada” por la activación de 33 quebradas en los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

Indicó que con el despliegue de la Defensa Civil, así como de militares y policías “se ha podido contener cualquier desborde en dicha zona” y confirmó que los desbordes y aludes “hasta la fecha no han causado ninguna víctima que lamentar”.

Las precipitaciones provocaron deslizamientos de lodo e inundaciones en los distritos de Cieneguilla, Chosica, Chaclacayo, Ate, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Ancón, Punta Hermosa y Pucusana, donde causaron daños materiales en viviendas y otras infraestructuras.

El balneario de Punta Hermosa fue uno de los más afectados en la costa limeña, al sufrir la caída de un gran deslizamiento de lodo que se desplazó por varias calles y llegó hasta las aguas del Océano Pacífico

En el distrito campestre de Cieneguilla se informó de que los deslizamientos de lodo habían dejado unos 2.500 damnificados, sobretodo en un sector conocido como Río Seco, donde al menos 100 familias perdieron sus casas y otras 400 familias sufrieron daños parciales por el ingreso de barro y piedras en sus domicilios.

En el distrito de Chosica las autoridades limpiaron las quebradas inundadas con maquinaria pesada, mientras que la Carretera Central, en el vecino distrito de Chaclacayo, presentó a lo largo del día atascos de vehículos y camiones debido al lodo y grandes charcos de agua.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), los mayores valores de precipitación reportados en las últimas horas en Lima fueron en Chosica (14,5 mm), Ñaña (12,5 mm), Ceres (8,6 mm) y La Molina (5,1 mm), conforme a un pronóstico de lluvias intensas que sigue vigente hasta el viernes.

Las fuertes precipitaciones se incrementaron desde la semana pasada con la aparición del ciclón Yaku, que ha comenzado a alejarse de la costa peruana, pero ha dejado, al menos, 7 muertos en el norte del país, además del cierre de decenas de carreteras y puertos, así como cientos de casas inundadas y ríos desbordados.