Futbolista denunció que el club Carlos A. Mannucci no le otorga su carta pase

María Valentin contó a través de un comunicado que el club trujillano no le da respuesta sobre la solicitud de su carta pase.

Sin club y sin poder jugar. La futbolista María Valentín, de 27 años, denunció, a través de sus redes sociales, que su ex equipo Carlos A. Mannucci no le entrega su carta pase, pese a que realizó la solicitud con anticipación. Actualmente, la jugadora se encuentra entrenando con Universitario de Deportes a la espera de la respuesta del elenco trujillano.

“Llevo meses haciendo la solicitud de mi carta pase a mi antiguo club Carlos A. Mannucci, pero hasta el momento no he tenido respuesta alguna. Es por ese motivo que tengo que hacer público este requerimiento”, apuntó la futbolista en su comunicado.

“Una vez más me he comunicado en reiteradas ocasiones con el club para que me puedan entregar mi carta pase y sigo sin tener una respuesta concreta habiendo dicho que no iba a continuar”, añadió en su misiva pública.

La jugadora de fútbol expuso que la demora en la entrega de sus carta pase la viene perjudicando ya que tiene propuestas para poder jugar en otro club para la temporada 2023, pero no puede aceptar la oferta puesto que no tiene el documento en mención.

“Les solicito por favor me puedan responder sobre mi solicitud de carta pase, yo comuniqué con mucha anticipación que tenía una propuesta laboral, la cual no podía rechazar, ya que era una gran oportunidad para mi carrera y que era en Lima para este año 2023, por tal motivo ya no podía radicar en la ciudad de Trujillo”, comentó.

Por otro lado, María Valentín invocó a los directivos del club trujillano, así como a las autoridades del torneo femenino y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que puedan interceder por ella y le entreguen su carta para que pueda continuar su carrera en el fútbol.

“Por favor profesor Luis Cordero y gerente deportivo del club José Carlos Fernández, quienes han sido jugadores profesionales y pueden entender mi posición al querer jugar fútbol y no poder lograrlo hasta el momento, a ti Milagros Loayza que tanto apoyas al fútbol femenino y por último, presidente del FPF, Agustín Lozano, que año tras año viene apoyando al fútbol trujillano”, precisó.

En la actualidad, el fútbol femenino no es profesional aún, solo pocas jugadoras en algunos equipos cuentan con un contrato. Sin embargo, con el nuevo inicio de una temporada más, se comentó la probabilidad de denominar a la liga femenina “semiprofesional”, con el fin que garantice algún beneficio a las jugadoras de fútbol.

María Valentín en Carlos A. Mannucci

María Valentín juega de volante y defensa. Fue parte del plantel de Carlos A. Mannucci, que la temporada pasada jugó la final nacional ante Alianza Lima. Antes de jugar en el elenco trujillano estuvo en Sporting Cristal. También ha vestido la camiseta de la selección peruana.

Por su parte, a Carlos A Mannucci en la temporada 2022 le fue muy bien. En la fase regular quedó en tercer lugar con 31 puntos, diez partidos ganados, un empate y una derrota. En el hexagonal final quedaron en segundo lugar con doce puntos ganando 4 encuentros y solo perdieron ante Alianza Lima.

En la semifinal derrotaron a Universitario de Deportes. En la final de ida igualaron 1-1 ante Alianza y en la vuelta en Matute perdieron 3-0, quedando subcampeonas nacionales.