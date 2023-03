Congreso: Martha Moyano cuenta con ducha en su despacho y cochera privada

Martha Moyano cuenta con cochera privada y ducha en su oficina del Congreso. ATV

La congresista Martha Moyano respondió acerca del casi medio millón de soles que pidió gastar al Congreso para realizar mantenimientos a instalaciones del despacho de primera vicepresidencia, que ella lidera.

Según un informe periodístico de ‘Al Estilo de Juliana’, la parlamentaria hizo que el Parlamento desembolsara S/445.909 para hacer mejoras en su estacionamiento, oficina y baño. Así, hallaron también que la congresista fujimorista cuenta con una ducha en su oficina y una cochera privada.

“Ahí hay de nuevo un caso de mala información o mala leche”, fue lo que respondió en principio.

Tras la insistencia del mencionado medio de comunicación, la parlamentaria de Fuerza Popular declaró que sí realizó esos pedidos de gasto para mantenimiento. Aclaró que, por su iniciativa, se viene haciendo lo mismo en la Sala Quiñones y en la sala de la segunda vicepresidencia.

Cabe resaltar que estas respuestas las dio después de que ordenara cerrar los pasillos del Congreso para impedir el acceso de periodistas a su despacho y no contestar las preguntas por WhatsApp.

“Para mantenimiento. Efectivamente hay requerimientos para mantenimiento y cuidado del edificio, como también lo estamos haciendo en la Sala Quiñones, como también la sala de la segunda vicepresidenta, que también se hizo y también lo hice yo”, dijo.

Sobre el estacionamiento privado, del que se sabe que requirió un gasto de más de S/36.000 por las labores de mantenimiento de su puerta y reparación de la rampa, la congresista dijo que se trata de propiedad del Estado.

“La oficina, mi despacho no, la oficina de este edificio tiene un estacionamiento. (...) Bueno, no lo sé, ustedes tienen toda la información. Si usted tiene la información, dela, pero no hay nada que tenga que ver con una propiedad personal, sino propiedad del Estado”, comentó.

El exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, explicó que dentro del presupuesto destinado para el Parlamento existe un apartado de dinero cuyo objetivo es realizar mantenimiento a los espacios.

“Existe un punto presupuestal dentro del presupuesto del Congreso para esa atención y ese monto se prevé en principio que puede llegar a los 30 mil o 50 mil soles mensuales o anuales”, dijo.

Moyano también requirió arreglos que demandaron de un gasto de S/40.000 por concepto de acondicionamiento de oficina y S/2.900 por concepto de arreglo de sillones.

Respecto a la instalación de una ducha en su oficina, Moyano respondió que la ducha que tenía estaba en mal estado.

“En esta oficina, que está acá, (se) tiene eso, pero todas estaban en mal estado”, dijo.

El programa periodístico detalló que solo la oficina de Moyano cuenta con una ducha.

El congresista José Cueto, de Renovación Popular, opinó que la administración del Congreso debe regular esta situación, pues hay parlamentarios que no cuentan con baños.

“Hay congresistas que no tienen ni baño, como hay otros que tienen hasta ducha o se mandan a hacer. Esos temas deberían estar regulados por la parte administrativa”, declaró.

La parlamentaria de Avanza País Norma Yarrow dijo que el baño con el que cuenta es compartido.

“Yo te puedo hablar por mí. Si vas a mi oficina, vas a encontrar una oficina muy austera. Inclusive tenemos un baño compartido”, precisó.

La vocera de Fuerza Popular Patricia Juárez dijo que los cambios que Moyano ordenó a hacer en el Congreso no son solo para beneficio de ella.

“En condición de primera vicepresidenta, el Congreso ha hecho algunas remodelaciones. La señora Moyano no se va a llevar esas cosas a su casa. Van a quedar ahí para los sucesivos vicepresidentes”, afirmó.