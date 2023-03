Andrea San Martín se incomodó con ‘América Hoy’ por llamar “colágeno” a Francesco Méndez

Andrea San Martín se mostró incómoda en 'América Hoy'. América TV.

Andrea San Martín fue invitada a ‘América Hoy’ para formar parte de una dinámica de preguntas y respuestas. Durante su participación, la exchica reality se mostró incómoda con la producción del magazine, puesto que se refirieron a Francesco Méndez como “colágeno” y no con su nombre real.

El fastidio de Andrea salió a relucir cuando Janet Barboza le preguntó si “es verdad que le pidió makis a Sebastián Lizarzaburu para comerlos con su colágeno”. Dicha interrogante también aparecía en la pantalla principal del set.

La ojiverde no respondió de inmediato y se tomó unos segundos para pedirle a las conductoras de ‘América Hoy’ que no se refirieran a Francesco Méndez como ‘El colágeno’.

“Ya… Hay que ponerle el nombre, no le digan colágeno, se ve feo. Se llama Francesco. Gracias”, expresó visiblemente incómoda.

Andrea San Martín salió en defensa de Francesco Méndez.

Su pedido fue escuchado por Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, quienes le dieron toda la razón a su invitada. “Con respeto siempre, por favor”, resaltó Andrea, ya más tranquila por lo sucedido.

Sobre la pregunta inicial, Andrea San Martín contestó que sí le pidió comida a su expareja a fin de disfrutarlo con su nuevo saliente. “Aplausos para Sebastián porque me gira sus canjes muy amablemente. No fueron maquis lo que me mandó, fueron hamburguesas”.

Resaltó también que el ‘Hombre Roca’ se lleva bien con Francesco Méndez y solo una vez se encontraron en la casa de Andrea. “Todo el mundo sabe que Sebas va a mi casa a veces por las chicas y no dejará de ir nunca. Justo ese día se encontraron ahí. Se saludan. Sebas es mi amigo y lo quiero”, sostuvo.

¿Quién es Francesco Méndez?

Luego que Andrea San Martín anunciara que terminó su relación amorosa con Sebastián Lizarzaburu, la exchica reality se grabó besando apasionadamente a Francesco Méndez en una discoteca. Dichas imágenes fueron compartidas en sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores.

Francesco Méndez no es conocido en el mundo de la farándula, pero sí trabaja en el rubro televisivo. En el 2018, participó en ‘El artista del año’ como bailarín y un año más tarde apareció en ‘Divas’ de ‘Esto es Guerra’. Actualmente, se desempeña en la producción del reality de competencia de América TV.

Francesco Méndez es menor que Andrea San Martín por 9 años.

Sebastián Lizarzaburu aprueba romance

El ‘Hombre Roca’ y Andrea San Martín mantuvieron un largo romance y fruto de este nació su primera hija juntos. Pese a la reciente separación, Sebastián Lizarzaburu no tiene problemas en que su expareja disfrute de su soltería, mucho menos que sea relacionada con alguien mucho menor que ella.

“Todo el mundo quiere que responda a esta pregunta. ¡Yo no me chupo! Para empezar, esto no fue un ‘ampay’. Eres ‘ampayado’ cuando no eres consciente de que te están viendo o grabando; y ellos se grabaron”, señaló en un inicio.

“Mi relación con ella está súper bien y ella tiene todo el derecho de divertirse y hacer lo que quiera, tomarse en serio esto o lo otro. O sea, fresh”, sentenció en sus redes sociales.

En setiembre de 2022, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu acabaron con los rumores de su separación y anunciaron que ya no estaban juntos. En todo momento, dejaron en claro que seguirán frecuentándose por la niña que tienen en común.

Sebastián Lizarzaburu habla del beso de Andrea San Martín con bailarín.

