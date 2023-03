Universitario: ‘Coco’ Araujo reveló la reacción de Jorge Fossati al ver al equipo entrenar por primera vez

'Coco' Araujo habló de la fortaleza mental del plantel de la 'U' y como fue su primer acercamiento con Jorge Fossati. (GOLPERU)

Universitario de Deportes viene remontando el dubitativo inicio de temporada que tuvo de la mano de del técnico argentino Carlos Compagnucci y recientemente cosechó tres victorias consecutivas, la primera de ellas fue ante Melgar bajo el breve interinato de Jorge Araujo, quien pasó la posta al DT uruguayo Jorge Fossati.

Precisamente, el tricampeón nacional con la ‘U’ entre 1998 y 2000 habló sobre los triunfos obtenidos durante las últimas dos semanas, indicando que pese los resultados adversos, el plantel nunca se desmoronó y mostró siempre su valía, independientemente del entrenador de turno.

“Lo veo muy bien desde la parte anímica, el grupo es muy fuerte, siento que tienen mucha confianza en lo que vienen haciendo y el deseo siempre de ganar todos los partidos. Por lo menos esa es la sensación que tuvimos cuando pudimos ayudar contra FBC Melgar, sentimos que el grupo estaba con el anhelo y también un poco de ansiedad de ya hacerse con los tres puntos. Ese fue un resultado importante de cara a lo que vino después”, declaró en entrevista con GOLPERU.

Además, ‘Coco’ se refirió por primera vez sobre como se vivió la llegada de Fossati a Campo Mar, casi recién bajado del avión, para observar los entrenamientos de quienes serían sus nuevos dirigidos y que impresión se llevó del primer equipo ‘merengue’.

“El primer contacto que tuvimos fue cuando llegó para observar el entrenamiento por la tarde (3 de marzo), ahí conversamos bastante, el quería conocer a los futbolistas. Hicimos un entrenamiento en el que estuve a cargo y él estuvo observando a cada uno de ellos. Se quedó sorprendido porque sentía que el equipo quería revertir la situación. Desde entonces hemos mantenido cierta comunicación que espero le haya servido para acercarlo a los jugadores”.

Jorge Araujo celebra el triunfo ante Melgar por la fecha 7 del Torneo Apertura 2023. (Universitario)

‘Coco’ Araujo confía en el nivel de Piero Quispe

El exentrenador de la Academia Cantolao fue quien le devolvió al titularidad a Piero Quispe tras su suplencia a inicios de campaña con Carlos Compagnucci y tuvo palabras positivas para el futbolista de 21 años, a quien durante los seis partidos que dirigió el año pasado, colocó como inicialista en cuatro ocasiones y entró desde el banquillo en los dos restantes.

“Tengo la plena confianza de que con Piero, en el lugar que lo coloques en la volante y siempre pase por él la pelota se siente como pez en el agua. Agrupa a cierto jugadores alrededor suyo y eso ayuda un montón. Tampoco hay que enfocarse solamente en él, pues es tirarle un peso encima que sabe manejar bien. Esta mostrando cosas que todos conocemos”.

Jorge Araujo destacó cualidades de Piero Quispe. | (GOLPERU)

Reserva de Universitario sin actividad oficial hace casi medio año

El 18 de setiembre de 2022, Alianza Lima se coronó como campeón del Torneo de Reservas al vencer por 1-0 ante Ayacucho FC y desde entonces los juveniles de los 19 clubes participantes de la Liga 1 2023 no han tenido actividad oficial y para este año se anunciaron torneos sub-21 y Pre Reserva (sub-18), sin embargo no hay nada programado al respecto.

Sobre dicha situación, Jorge Araujo, entrenador de la reserva de Universitario, criticó a la organización y lamentó la inactividad de los futuros prospectos del elenco ‘merengue’.

“Es muy difícil para todos nosotros, sobre todo para los chicos que están en una edad donde la expectativa es muy alta porque están para dar el salto al primer equipo. No puede ser que estemos a casi seis meses de acabado el torneo anterior y todavía no tengamos fecha de inicio. Eso no ayuda en el crecimiento y desarrollo del fútbol. La única manera que un jugador crezca es en un torneo serio, responsable”.