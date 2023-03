Ministra Rosa Gutiérrez asegura que la emergencia por lluvias no era crítica antes de su viaje a EE.UU.

El premier Alberto Otárola respaldó el viaje de Gutiérrez Palomino.

La ministra de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, respondió desde Washington D.C., Estados Unidos, sobre su viaje en medio de las fuertes lluvias, deslizamientos, huaicos y otras situaciones de emergencia en el país.

La titular del sector manifestó que otros altos funcionarios, de similar rango, acudieron al evento organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Es correcto [que fueron otros ministros]. Es sencillo probar eso, no solo otros ministros sino representantes de 94 países. Como ministra necesito tomar acciones rápidas a favor del país, siempre he estado adelante. Pido disculpas a la población si lo han tomado de otra forma”, indicó a RPP.

Además, anunció que regresará al Perú este miércoles quince de marzo, un día después de llegar a EE.UU. debido a las consecuencias del ciclón Yaku en el país.

“Estoy volviendo hoy, inmediatamente voy a continuar porque no he dejado de atender todos los requerimientos de las diferentes regiones. He estado en línea permanentemente”, puntualizó.

Tras ser consultada sobre las repercusiones climatológicas, manifestó que al salir del territorio nacional no se tenía el grado de emergencia actual.

“Cuando yo salí la situación no era esa (...) No hemos dejado de monitorizar. Sé que nos toca Huaycán. Están los viceministros trabajando, ustedes lo pueden ver”, manifestó.

Presencia técnica

Por otro lado, sostuvo que “el rol que juega nuestro país, en esta mesa (de diálogo), es importante”, pues “después de la pandemia [del COVID-19] que hemos atravesado hubo grandes secuelas y brechas, escenario al que nuestro país no puede estar ajeno”.

“En la reunión se ha buscado que el Perú lleve una línea técnica, que nuestro país esté en iguales condiciones (...) para tener las vacunas, material de protección para los médicos, etc”, señaló.

En este marco, afirmó que se necesita que “países como el nuestro, pese a una economía menor, no sea relegado en sus necesidades”.

“Eso no se puede aceptar, necesitamos una posición firme. He considerado que hemos estado dos años ausentes ante la OPS, no tuvimos una presencia técnica de cómo se debe abordar la salud en nuestro país y frente al mundo. Creo que es fundamental sentar precedentes. No solo es participar de una reunión, sino llevar la posición del país”, enfatizó.