Karla Tarazona y su indirecta a 'América Hoy' tras llevar ayuda a damnificados en Comas: "Hacen show".

La aparición de un ciclón en la costa peruana ha ocasionado fuertes lluvias en el norte del Perú, así como la en la capital de Lima. Debido a que hay miles de pobladores afectados por este fenómeno natural, diferentes artistas han mostrado su solidaridad, como fue el caso de la cantante Marisol.

En el programa ‘Préndete’, ya sin la presencia de Melissa Paredes, Karla Tarazona, junto a Kurt Villavicencio, comentaron sobre el buen accionar que había tenido la popular ‘Faraona de la Cumbia’, quien hizo un llamado a sus colegas para que también colaboren.

“Ves, lo que hace Marisol, cómo lo hace sin caer en el populismo, sin hacerse la buena samaritana, sino lo que te dicta el corazón, en este caso ella está instando a todos sus compañeros artistas, eso es lo que debería haber”, resaltó ‘Metiche’.

Asimismo, Karla Tarazona no pudo evitar referirse a los programas de televisión que buscan lucrar con el dolor ajeno, enviando una clara indirecta a ‘América Hoy’, pues Ethel Pozo y Brunella Horna llegaron hasta el asentamiento humano “Las Brisas”, ubicado en Comas, para resaltar que estaban en el lugar de los hechos.

“Es que eso es, ir, entrar a estos sitios y no solo irte a parar con un micro y decir: ‘Ay, estamos en el lugar de los hechos y miren las desgracias. No, eso no es ayudar, no es empático, eso es hacer un show”, puntualizó.

Cabe mencionar que las conductoras de ‘América Hoy’ aparecieron este miércoles al lado de varias familias damnificadas. Ethel Pozo no pudo evitar llorar al ver la situación en la que se encontraban varios de ellos, quienes perdieron sus casas debido al desborde del río Chillón.

“No podíamos quedarnos en el set de manos cruzadas, viendo que no habían tomado desayuno, que estaban siendo desalojados”, inició diciendo Ethel. Sin embargo, Janet Barboza le pidió su opinión al ver el panorama.

Ethel Pozo rompió en llanto tras llevar ayuda a Comas. América Hoy / América TV

“Quiero saber cuáles son tus apreciaciones de lo que has encontrado en este momento en la ribera del río Chillón”, dijo la popular ‘Rulitos’ a la hija de Gisela Valcárcel, quien en ese momento empezó a llorar.

“(Llanto) Ay, a ver Janet, sabes lo emocional que soy, esa pregunta voy a guardármela, quiero que la escuchen a ellas, hay mucha necesidad, la tristeza, la pena, está acá en el lugar”, acotó.