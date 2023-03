Estrella Torres se quebró por la situación de su familia en Pacasmayo: “Fueron días muy desesperantes”

Estrella Torres revela que no pudo hablar con su madre por tres días a causa del huayco en Pacasmayo. (América TV)

Estrella Torres estuvo como invitada en ‘Mande quien mande’ para contar la preocupante situación que se encuentra viviendo su familia en Pacasmayo, distrito de la provincia de La Libertad, que ha sufrido múltiples daños causados por el ciclón Yaku. Este fenómeno climático viene generando intensas lluvias en la costa norte del Perú, provocando huaycos, inundaciones, desbordes de ríos, entre otros desastres.

La cantante se mostró muy afectada al revelar lo que sus seres queridos han tenido que pasar en los últimos días. La artista nacional señaló que vivió días de angustia al no poder comunicarse con su madre debido a la caída de la señal que sufrió el distrito por daños en el desagüe.

“Para mí han sido unos días muy difíciles, muy desesperantes, porque no he tenido comunicación con mi mamá, para nada”, comenzó diciendo Estrella Torres, para luego contar que la última vez que escuchó la voz de su mamá fue cuando se estaba asfixiando por los fuertes olores que emitió el sistema de agua malogrado.

“Se habían caído las antenas, el desagüe se había filtrado en todos los hogares tanto así que el olor era muy insoportable. Yo no podía comunicarme con ella (…) Me mandó un último audio como que se estaba ahogando y no sabes la desesperación que yo sentí, ella estaba sola allá, no había quién la ayude, todos los vecinos estaban muy asustados”, acotó.

La artista peruana indicó que estuvo 3 días sin poder hablar con su progenitora, quien terminó enfermándose por la humedad de la zona. “En plena lluvia yo estaba pensando lo peor, yo decía por favor quién puede ayudar (…) nadie me contestaba, no había señal, yo decía ‘Dios mío, yo quiero estar ahí con ella’, porque estaba sola. Ha sido muy difícil, nunca la había visto así. Se había descompensado por hacer mucho esfuerzo para tapar los huecos. Le dio escalofríos y fiebre por mucha humedad”.

Incluso, llegó a pensar en viajar hasta la región para ayudarla, pues no encontraba a alguien que socorra a su familiar; sin embargo, unas amistades pudieron apoyarla. “Tengo varios amigos del colegio que estaban yendo a verla, y gracias a Dios no sabes cómo yo he estado rezando toda la noche para que mi mamá esté bien y estable”.

Estrella Torres se quiebra por situación de su familia en Pacasmayo. (Captura)

Otros artistas afectados por el ciclón Yaku

Diversos personajes del espectáculo peruano se han visto afectados por las intensas lluvias en Lima y provincia. Sheyla Roja pidió ayuda a las autoridades luego de que en la casa de sus padres en Chiclayo ingresara el agua por las intensas lluvias. “Somos muchas las familias que estamos sufriendo los estragos... ojalá que la ayuda llegue pronto”, escribió en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Ezio Oliva utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para mostrar que el agua se había empozado en el balcón cerca a su dormitorio e, incluso, logró ingresar un poco a su habitación. Además, hubo filtraciones en su techo, ocasionando que varias partes de su casa se mojaran.

“Hoy nos levantamos con el agua. Tuve que venir al techo a poner plástico, había unas filtraciones. Todo esto me ha invitado a reflexionar, porque este video no lo estoy haciendo para mostrarles como se ha inundado mi casa, es para invitarlos a empatizar, invitarlos a agradecer, a no quejarse”, dijo el cantante.

Asimismo, la cantante Rossy War sufrió el colapso de una parte de su casa. Según relató, el techo de calamina que había adaptado en una zona de su hogar, se cayó. “El domingo (12 de marzo) llovió muy fuerte, desde las cinco de la tarde hasta pasada la medianoche. En mi casa todo está bien, pero por la fuerza y el tiempo de la lluvia, se colapsó parte del techo de calamina que teníamos, justamente donde había acondicionado para grabar mis videos saludos, pero no fue nada grave”, dijo a Trome.