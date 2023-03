Carlos Zambrano valoró el presente de Bryan Reyna: “Es un jugador que viene haciendo las cosas bien, toca explotarlo”

El defensor nacional se refirió al recambio generacional que tendrá la selección peruana dentro de poco.

La selección peruana arrancó esta semana los trabajos de preparación de cara a lo que serán los amistosos ante Marruecos y Alemania. Por ahora, el primer microciclo solo contará con la presencia de jugadores del torneo local, entre ellos, Carlos Zambrano, quien no dudó en hablar sobre el nuevo proceso que afrontará la ‘blanquirroja’.

Te puede interesar: Selección peruana: Carlos Zambrano alabó virtudes de Gianluca Lapadula y lo calificó como un delantero “difícil”

Siguiendo esa misma línea, el defensor nacional aprovechó en destacar lo que viene haciendo Bryan Reyna en Alianza Lima. “Cueva es el jugador diferente que tenemos, todo sabemos la calidad que tiene el ‘Cholo’ pero tenemos muchos otros futbolistas a los que se les debe sacar el jugo, como por ejemplo Bryan Reyna”.

Asimismo, añadió que “él está haciendo las cosas bien, se están dando cuenta del nivel que tiene, entonces ahora toca explotarlo para así tratar de buscar piezas de recambio para todos los que estamos ahora”.

Te puede interesar: Alianza Lima: Carlos Zambrano y el increíble saldo cada vez que jugó en Matute

No obstante, resaltó la importancia de encontrar jugadores que puedan reemplazar a los ya conocidos. “Los de mi generación ya llevamos mucho tiempo en la selección peruana, ahora lo importante va a ser tratar de sustituir a todos los compañeros y tienen que venir más”.

Además, aseguró que varios jugadores del combinado nacional ya están de salida, motivo por el cual, es clave encontrar nuevos elementos a la brevedad posible. “De aquí a unos años más, prácticamente jugaremos nuestra última Eliminatoria, al menos la gran mayoría de nosotros que venimos de un proceso bastante largo y tenemos varias Eliminatorias encima”.

Te puede interesar: Selección peruana: Brandon Palacios y Ray Sandoval, las novedades para el microciclo previo a amistosos

Finalmente, hizo énfasis en que su apoyo siempre estará con ‘el equipo de todos’. “Yo como hincha o como futbolista lo que más quiero es que hayan más jugadores y nos reemplacen lo más pronto posible. Desde donde me toque estar, mi sueño siempre va a ser que mi país tenga la oportunidad de ir a muchos Mundiales”.

¿El último baile de Carlos Zambrano?

Por otro lado, el popular ‘Kaiser’ reveló que lo más probable es que sean sus últimos años en la selección peruana. “Estoy en una edad importante y cerca del retiro se podría decir, sé que tengo para unos años más e incluso estoy orgulloso de aún poder pertenecer a la selección peruana. Yo siempre vengo a sumar desde el lugar que me toque estar y si es que no quedo en este proceso, igual estaré contento y agradecido de haber compartido con todos mis compañeros”.

Con respecto a la nueva camada de jugadores que hay en su posición, Zambrano dijo lo siguiente: “Lo que más quiero es seguir aportando, tratando de jugar todos los partidos que pueda y esto también depende del nivel en el que pueda estar. Soy consciente que hay compañeros en mi posición que están haciendo las cosas muy bien y que cualquiera puede jugar”.

Incluso, agregó que “en lo personal, me deja muy tranquilo y contento que cada vez mis compañeros estén en un mejor nivel, me parece que son cinco o seis que están trabajando como centrales y lo mejor de todo es que he podido ver su evolución con el paso de los años”.

Carlos Zambrano se refirió a la posibilidad de que esta sean sus últimas Eliminatorias.

Continúan los entrenamientos

Este miércoles, la selección peruana al mando de Juan Reynoso, sumó un día más de entrenamiento con miras a los partidos ante Marruecos y Alemania previo a lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas 2026, las cuales iniciarán en septiembre de este año.

Todos los convocados se hicieron presentes a excepción de Jesús Castillo y Yoshimar Yotún, que debido al partido de vuelta ante Huracán por la Copa Libertadores, se encuentran concentrado en un hotel de la capital.