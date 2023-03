Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal: ¿con qué jugadores convocados no podrán contar la fecha 9 de Liga 1?

Los convocados de Alianza, Univeristario y Cristal estarán ausentes en la fecha 9 del torneo peruano.

Varios jugadores de la Liga 1 se unieron a los entrenamientos de la selección peruana pensando en los amistosos con Alemania y Marruecos este 25 y 28 de marzo, que se jugará en Europa. Estos convocados tendrán que lucirse para quedar en la lista final que Juan Reynoso armará para disputar dichos encuentros. El técnico de la ‘blanquirroja’ llamó a dos jugadores de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal en la nómina selectiva y no podrán ser tomados en cuenta por sus entrenadores para la fecha 9 del torneo peruano.

Te puede interesar: Liga 1: programación y resultados de la fecha 8

Guillermo Salas tendrá que buscar reemplazo para Carlos Zambrano y Bryan Reyna para visitar a Sport Huancayo este domingo 19 de marzo a las 18:00 horas. Mientras que Jorge Fossati deberá armar a un equipo sin José Carvallo, Andy Polo y Alex Valera para su choque contra ADT este sábado 18 de marzo a las 20:00 horas, en el estadio Monumental de Ate. Tiago Nunes, por su lado, no podrá considerar a Yoshimar Yotún y Jesús Castillo para medirse ante Atlético Grau este domingo 19 de marzo a las 15:30 horas, en el estadio Alberto Gallardo.

Cabe resaltar que ambos futbolistas ‘celestes’ recién trabajarán con la ‘bicolor’ después del encuentro contra el ‘globo’ de este jueves 16 de marzo, en el estadio Nacional, donde protagonizarán una ‘final’, pues buscan clasificar a la fase de grupos del torneo Conmebol. Para ello deben ganar sí o sí a los argentinos (por cualquier marcador). En caso de empate, irán a la tanda por penales para definir todo.

Te puede interesar: Liga 1: Programación de la fecha 9 del Torneo Apertura

Dato: Reynoso dará a conocer la lista final este sábado 18 de marzo luego del entrenamiento matutino en La Videna.

Juan Reynoso: ""El sábado post entrenamiento ya tendremos la lista completa" | Movistar Deportes

Zambrano y su retiro del fútbol

El ‘Kaiser’ sorprendió a todos al referirse al final de su carrera futbolística, pues a sus 33 años y con toda experiencia que tiene encima, no permite pensar en que ese momento llegará pronto. Carlos Zambrano siente que tiene mucho por dar y por eso aún no ha pensado en retirarse, está ilusionado con la selección peruana y espera que se haga realidad la clasificación al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, sea con él o sin él en el equipo.

Te puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga 1 tras victoria de Alianza Lima y empate de Sporting Cristal por fecha 8 del Torneo Apertura

“Escuchar lo de ‘El último baile’, te da nostalgia. Sé que estoy en una edad que me acerca al retiro, pero tengo para unos años más y me siento orgulloso de ser considerado en la selección peruana. Si quedo o no, en este microciclo, estaré contento y agradecido de haber compartido con todos mis compañeros; pero lo que más quiero es seguir aportando”, aseguró el defensa nacional en conferencia de prensa.

El central estuvo en el fútbol alemán por muchos años, desde el 2007 hasta el 2016, y quién mejor que él para que analice el encuentro contra los ‘teutones’. Hará todo lo posible para quedar en la nómina final que viajará a Europa para disputar los amistosos con Alemania y Marruecos.

“Son selecciones de talla mundial. Alemania no hizo un gran torneo, pero siempre ha sido una potencia. Creo que los últimos partidos, sin menospreciar a nadie, han sido con rivales de mitad de tabla para abajo. Ahora, vamos a ver en qué nivel estamos. Para mí, es un sueño jugar contra ellos”, declaró Zambrano.