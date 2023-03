Aldo Corzo sobre la importancia de la capitanía en Universitario: “es una responsabilidad y motivación”

El defensor nacional, quien ahora cumple un nuevo rol, valoró el plantel que tiene Universitario. Además, no dudó en agradecerle a la hinchada por el apoyo incondicional.

Tras superar una mala racha, Universitario de Deportes volvió a sumar de a tres ante Deportivo Binacional por la fecha 8 del Torneo Apertura. El conjunto ‘crema’ parece haber encontrado la fórmula a través del trabajo que viene realizando Jorge Fossati desde hace un par de semanas.

Te puede interesar: Universitario de Deportes: Aldo Corzo explicó por qué fue capitán ante Cienciano en la Copa Sudamericana

Con este resultado, los de Ate se meten en la lucha por alcanzar los primeros puestos y ya cuentan con nueve unidades en su haber. Ahora, su próximo objetivo es vencer a ADT de Tarma, equipo al que se enfrentarán este sábado 18 de marzo a partir de las 20:00 horas (Perú) en el estadio Monumental.

Tras haber conseguido una nueva victoria, Aldo Corzo, capitán de Universitario, conversó con los medios de comunicación a las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y destacó el buen nivel en el que se encuentra el equipo.

Te puede interesar: Universitario: Jorge Fossati analizó la posibilidad de que Emanuel Herrera y Alex Valera jueguen juntos

“Lo que más contento me pone es que el equipo gane. Lamentablemente, tuvimos una mala racha y a pesar de que no estábamos jugando mal, no conseguíamos los resultados. Ahora hemos podido ganar tres partidos consecutivos entonces estamos bastante motivados”, sostuvo Corzo en diálogo con la prensa.

Asimismo, resaltó el trabajo que viene haciendo Jorge Fossati en cuanto a lo anímico. “El grupo siempre se mantuvo fuerte, tanto en los buenos como en los malos momentos que nos tocó afrontar. De hecho, el ‘profe’ nos ayudó mucho también porque tiene experiencia y sabe qué es lo que quiere, entonces nos ha dado ese desahogo para sentirnos bien”.

Te puede interesar: Partidos de hoy, jueves 9 de marzo: horarios, canales TV y resultados en vivo

Con respecto al nuevo sistema al que se tuvieron que acoplar, el defensor dijo lo siguiente: “Yo creo que si fue sencillo acostumbrarnos, tenemos jugadores inteligentes que entienden mucho los cambios tácticos, así que en ese aspecto no hubo problema alguno”.

Universitario irá en busca de su cuarta victoria consecutiva ante ADT.

Al ser consultado sobre la ausencia de algunos jugadores que han sido convocados por Juan Reynoso para ser parte de un nuevo microciclo, Aldo señaló estar bastante tranquilo porque confía en que el equipo tiene las armas suficientes para sacer adelante cualquier resultado. “Gracias a Dios tenemos un buen plantel, el grupo está muy unido y esté quien esté sé, que lo va a hacer bien, estamos enfocados en poder ganar el sábado”.

Por otro lado, no dudó en referirse al nuevo rol que viene cumpliendo en el equipo desde hace algunos partidos. “La capitanía es una responsabilidad y también es una motivación, pero a mí lo que más motiva es que Universitario está ganando”.

Finalmente, aprovechó en dedicarle un mensaje de agradecimiento a la hinchada de Universitario. “La verdad que el hincha ha respondido muy bien, en los malos momentos estuvo con nosotros y ahora que estamos levantándonos también está, así que ahora sólo nos queda agradecerle por el apoyo y a nosotros, los jugadores, seguir respondiendo con más triunfos”.

¿Qué jugadores no estarán presentes ante ADT?

Luego de haber conseguido un triunfo importante ante Deportivo Binacional en la altura de Cusco, Universitario logró escalar en la tabla de posiciones y ubicarse a tan solo cuatro puntos del líder, Deportivo Garcilaso.

Tras ello, los ‘merengues’ recibirán a ADT en el coloso de Ate, sin embargo, para este duelo no podrán contar con tres jugadores que forman parte del once titular en el esquema del técnico ‘charrúa’.

Se trata de José Carvallo, Andy Polo y Alex Valera, futbolistas que han sido convocados a la Selección peruana para afrontar un nuevo microciclo de cara a lo que serán los amistosos ante Marruecos y Alemania.

De esta manera, los encargados de reemplazarlos serían Diego Romero, Horacio Calcaterra y Emanuel Herrera. En caso la ‘Maquinaría’ no pueda completar los 90 minutos, el que ingresaría a suplirlo sería Alexander Succar.