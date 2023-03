Seguidores de ‘AFHS’ quedan en shock con nuevo ataque a Peter Mckay por Claudia Llanos: “Retrocedí en el tiempo”

Seguidores de 'AFHS' quedan en shock por ataque a Peter. Twitter

El popular Peter Mckay (Adolfo Chuimán) sería nuevamente atacado por Claudia Llanos (Úrsula Boza), quien lo ve ingresar a su departamento y lo amenaza con una pistola en la parte final del capítulo 46 de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Resulta que Rodolfo Rojas, verdadero nombre de Peter, quedó con varias dudas después de hablar con Mike Miller, pues le contó que vio a Claudia, a pesar de que todos ellos piensan que está muerta. El mayordomo decidió dirigirse al parque donde el popular ‘Gringo atrasador’ vio a la ‘Mirada de tiburón’; sin embargo, se percató de la presencia de Diego Montalbán, quien ingresó a un departamento muy cerca de allí.

Luego, Peter McKay vio que el chef se retiró del lugar y se dispuso a ingresar al departamento para darse cuenta de que el cocinero se encontraba con su amante; no obstante, detrás de él, se encontraba Claudia Llanos apuntándolo con una pistola.

Al voltear se da cuenta de que se trata de la conocida de ‘La Mirada de Tiburón’, quien en la segunda temporada de ‘AFHS’ le disparó en lo alto de un cerro desolado, pero la mano de derecha de Francesca Maldini se pudo salvar.

Cabe precisar que esta escena impactó a todos los peruanos a tal punto que fue portada de varios diarios a nivel nacional. En las escenas de adelanto del capítulo 47 se puede ver a Claudia estar muy feliz y se observa los pies de un hombre en el suelo que le pertenecerían a Peter.

Cibernautas reaccionan en redes sociales

Por su parte, los seguidores de ‘AFHS’, luego de ver las emocionantes escenas, comenzaron a expresar su sorpresa ante el atentado que sufriría el popular Peter a manos de su enemiga.

“Claudia no lo hagas... si lo hizo una vez puede hacerlo de nuevo y sabemos que Peter podría quedar herido, pero no muerto porque Gigio dice que vivirá hasta el final”, escribieron algunos tuiteros.

“No Peter, no, sal de ahí. Eso no habría pasado si la noni le hubiera hecho caso”, “No, Peter”, “Retrocedí en el tiempo, siento la misma tensión” y “Peter al reconocer esa voz, sabiendo que se va a ir de nuevo con la pelona”, fueron algunos de los comentarios que realizar los usuarios en Twitter.

Reacciones en redes de ataque a Peter en 'AFHS'. Twitter

Otras de las escenas que ha impactado en los seguidores de la teleserie de América TV es que Jimmy ha sido acusado de ser el padre del hijo que supuestamente está esperando su exnovia Kimberly. Alessia Montalbán se entera de la inesperada noticia y decide terminar con Jaimito Gonzales. Por su lado, el hijo de ‘Charito’ empieza a tener dudas.

“La Kimberly lo dijo, su venganza será terrible”, “Gigio, si Jimmy y Alessia terminan te voy a denunciar”, “¿Por qué Alessia llora?, no entiendo la necesidad de llorar por algo que no es tu problema y no fue en tu tiempo, lo peor es que si confías en Jimmy tienes que creerle y no a otra persona con la cual te hizo la vida ‘imposible’ en varias oportunidades”, “¿Cómo puedes dudar de Jimmy?, si es el mejor personaje de la serie”, expresaron algunos cibernautas manifestaron sobre el nuevo drama entre los jóvenes de la teleserie.