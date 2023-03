Wilmer Aguirre cuestionó el trato de Alianza Lima en su salida y reveló sus expectativas en Deportivo Garcilaso

El 'Zorrito' se refirió a su partida del cuadro 'íntimo' y de sus expectativas en Deportivo Garcilaso. (Video: Movistar Deportes)

Alianza Lima viene atravesando un buen momento en la Liga 1 2023. Y es que acumula cuatro victorias consecutivas que lo ubican en el segundo lugar del Torneo Apertura con 12 puntos, a uno del líder Deportivo Garcilaso. Justamente, este último equipo tiene en sus filas a un exjugador de los ‘blanquiazules’ como Wilmer Aguirre. En ese sentido, el experimentado delantero rompió su silencio y habló de su salida del club.

Antes de ello, se refirió a su llegada al conjunto cusqueño. “Llegar al Cusco no estaba en los planes. Es una nueva oportunidad y un nuevo reto. Si bien es cierto, por la edad estaba en duda si retirarme o continuar. Creo que mis ganas me permitieron seguir, me siento bien y preparado. Así que venir a Cusco será algo bonito y quiero dejar una historia acá”, fueron sus primeras palabras en entrevista para Movistar Deportes.

De ahí, el ‘Zorrito’ admitió que su intención era colgar los chimpunes en el elenco ‘íntimo’, pero que al momento de su partida no recibió un buen trato de parte del club. En esa línea, manifestó que aún le queda mucho por ofrecer en el fútbol. “La idea era retirarme en Alianza, ese era mi sueño. Lastimosamente, no hubo esa intención de ellos de poder contar conmigo. Es parte del fútbol. La verdad es que se habló mucho. Si bien es cierto que me voy muy dolido con la forma en la cual se me trató en Alianza, pero esto es fútbol y estoy con muchas más ganas de continuar”, dijo.

Luego de salir de Alianza Lima, se voceó la posibilidad de que Wilmer Aguirre fiche por Sport Boys, aunque finalmente llegó a Deportivo Garcilaso del Cusco sobre el final del mercado de transferencias. “Quiero retirarme bien, jugar la mayor cantidad de partidos, llevar a este equipo a una copa internacional o por qué no buscar el título. Uno viene con muchas ganas. Si me toca estar dentro del campo bienvenido sea, y sino apoyar y aportar para que el equipo siempre vaya para adelante”, declaró.

Y es que Wilmer Aguirre regresó a Alianza Lima el 2021 cuando se pensaba que el equipo iba a jugar en la Liga 2, aunque luego de la aprobación del TAS, permaneció en la Primera División. El delantero peruano formó parte del conjunto que salió bicampeón nacional ese año y el 2022, completando 48 partidos en los que marcó 10 goles y brindó una asistencia, siendo un elemento importante como pieza de recambio, tanto para el técnico Carlos Bustos como para Guillermo Salas.

Wilmer Aguirre jugó las últimas dos temporadas en Alianza Lima y fue crucial en varios partidos con goles decisivos. (Liga 1)

No obstante, con la intención de rejuvenecer el plantel en algunas zonas del campo, la dirigencia optó por dejar salir al ‘Zorrito’, que ya tenía 39 años a sus espaldas. En su lugar ficharon al colombiano Pablo Sabbag (25 años), quien es el goleador del equipo en este año con tres dianas.

Opinión de Juan Reynoso

Por otro lado, Wilmer Aguirre tuvo palabras acerca del técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, quien lo tuvo en Melgar de Arequipa y conoce de su metodología de trabajo. “Juan me sorprendió bastante. Es una persona muy exigente, no se le pasa nada. Pero eso es lo que necesitan los técnicos peruanos. Hoy en la selección no sé si sea lo mismo, pero Juan es muy exigente, no le gusta la indisciplina. Creo que va a dar mucho de qué hablar. La selección necesitaba un entrenador peruano y estoy seguro que Juan va a hacer lo mejor”, señaló.

De la misma manera, el ‘Rayo’ reconoció que el perfil del ‘Cabezón’ es de un estratega que manda al campo a jugadores que estén bien físicamente, sin tener en cuenta el bagaje o el nombre. “Le gusta mucho rotar. Obviamente en la selección es totalmente diferente que estar en un club. Pero el que está bien va a jugar. Es de los técnicos que ‘criollamente’ no se casa con nadie. Si el chico de 17 o 18 años está bien, va a jugar. No le importa la edad ni la experiencia y por eso creo que Juan sacará chicos que deberían empezar a estar en la selección y en el extranjero”, sostuvo.