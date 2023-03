Santiago García y la racha negativa de Alianza Lima en Copa Libertadores: “Empecemos por competir”

El defensa argentino se refirió a los terribles números de los 'blanquiazules' en el certamen continental de clubes. (Video: Radio Ovación)

Alianza Lima atraviesa un buen momento en la Liga 1 2023. Y es que ha conseguido cuatro victorias consecutivas de las seis jornadas disputadas hasta el momento (en la primera perdió por ‘walk-over’ ante Sporting Cristal por el conflicto de los derechos televisivos). Estos resultados lo ubican en el segundo lugar del Torneo Apertura con 12 puntos, a uno del líder Deportivo Garcilaso. Sin embargo, tiene pendiente romper la racha negativa en Copa Libertadores. Justamente, Santiago García se refirió a este tema y la conformación del plantel ‘aliancista’.

“Es uno de los planteles más completos del Perú. Está tomando su relevancia porque estamos ganando y de buena manera. Día a día se nota que todos quieren estar en el once y eso es difícil para el entrenador. El plantel es competitivo y, el que no juega, tiene las mejores intenciones, nadie se ha salido de la raya. Puedo dar fe que el grupo es espectacular”, fueron sus primeras palabras en entrevista para Radio Ovación.

De pronto, se refirió a la racha de 29 partidos sin ganar en el certamen continental. “Apenas uno llega al club es lo que se comenta (la racha negativa). Se habla de no ganar, pero empecemos por competir. Que los equipos peruanos, no solo Alianza, crezcan a nivel internacional. Alianza hoy en día con el plantel que tiene puede hacer un mejor papel y representar, no solo al club, sino al Perú a nivel internacional”, mencionó.

Y es que a pocas semanas del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alianza Lima tiene el objetivo de, primero ganar un partido, y de ahí intentar llegar a los octavos de final. La dirigencia conformó un equipo para ello, con fichajes de renombre internacional como Christian Cueva, Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Andrés Andrade y el mismo Santiago García. Quedaría conocer sus rivales en fase de grupos para determinar si esa consigna es alejada a la realidad o no, considerando las diferencias económicas de los clubes sudamericanos, principalmente brasileños.

Actualidad de Alianza Lima

La actualidad de los ‘íntimos’ invita a pensar que llegarán de la mejor manera al inicio de la competición de clubes más importante de la región. El último resultado fue una victoria ante Cusco FC en Matute, donde Santiago García hizo su debut goleador. El zaguero argentino habló de este compromiso.

“Cusco FC es un equipo complicado. Juega muy directo y complica a cualquier rival con dos puntas. Ellos fueron un equipo directo, nosotros tuvimos el control del partido, aunque al inicio no pudimos concretar las chances de gol. Nunca tuve la sensación de que hayamos tenido problemas ante Cusco FC, por el contrario, siempre estuvimos bien parados”, dijo.

Diferencias de Liga 1 con otras del extranjero

Otro de los temas que abordó Santiago García fue la diferencia de la Liga 1 con respecto al resto de campeonatos de Latinoamérica como Argentina (Rosario Central), México (Toluca) y Chile (Unión La Calera), donde jugó anteriormente. “Acá encuentro muchos jugadores técnicos, con mucha calidad, en otras ligas era mucho más físico. Eso me llama mucho la atención. En el tema estructural, la liga tiene mucho para crecer porque poniendo en contexto lo que era Chile, la gran mayoría de los estadios están preparados y son modernos. Aquí al salir de Matute, hay estructuras carentes o básicas”, señaló.

En las primeras jornadas del Torneo Apertura, el defensa ‘gaucho’ ha jugado únicamente de visita en Cajamarca, en un triunfo ante UTC por la mínima diferencia con el tanto de Pablo Sabbag. Y aunque todavía le falten otros estadios para conocer ‘in situ’ la situación estructural del país, su opinión está muy cercana a la realidad. Escenarios que no cuentan con los servicios básicos o que carecen de mantenimiento para su correcto uso.