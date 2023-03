Comas: El drama que viven decenas de familias al perderlo todo tras el arrasador paso del río Chillón

Decenas de casas destruidas y los pobladores exigen la presencia de sus autoridades.

Un duro momento están viviendo decenas de familias en el distrito de Comas, exactamente en el sector de Brisas del Chillón, sitio que se encuentra en la ribera de este caudal que en las últimas horas ha generado desastres tras llevarse todo lo que encuentra a su paso.

Hasta este lugar llegaron las cámaras del programa ‘Arriba Mi Gente’, para recoger los testimonios de los damnificados, pero sobre todo para conocer de cerca cómo es que la naturaleza arremetió contra esta zona que hoy pide a gritos la presencia de sus autoridades.

Como bien se sabe, las fuertes lluvias que se han suscitado en los últimos días en Lima y en el norte, han generado que los caudales de los ríos aumenten su caudal. Chillón no iba a ser ajeno a ello, ya que en estas aguas, quebradas y otras corrientes del norte y sur del país desembocan en él.

Más de 40 casas han sufrido daños irreparables, en total suman 408 familias damnificadas. Los más afectados han sido los pobladores de la Asociación Brisas del Río Chillón en Comas, en donde más de 30 familias han tenido que colocar lo poco que salvaron en la chacra. Ahí han pernoctado y amanecido sin agua y casi sin alimentos, incluso aquí los vecinos se han organizado para realizar una olla común para ayudarse entre ellos.

“Aquí las autoridades no han llegado, no nos han dado ningún apoyo. Lo que yo he hecho con algunos vecinos es matar mis patos para hacer una comida entre todos. Estamos todo el día sin comer, no tenemos nada, hemos tratado de hacer un aguadito con las maderas que hemos podido recoger, hemos podido hacer leña y con eso cocinar. Somos más de 100 personas y no creo realmente que esta comida alcance para todos, aquí lo principal son los niños”, expresó una madre de familia afectada.

“La municipalidad no nos ha traído ni una carpa y a esta hora el sol es bastante fuerte. Los que más sufren son los niños porque no tenemos dónde estar. Tenemos que buscar sombras entre estos árboles de la chacra para que puedan descansar ahí”, expresó otro poblador afectado.

Alcalde de Comas se pronuncia

Ante la visita del medio de comunicación, llegó hasta el lugar de la Asociación Brisas del Río Chillón el alcalde de Comas, Ulises Villegas, para constatar la magnitud de desastre que ha ocasionado el aumento del caudal del río. La autoridad edil, mencionó que desde el 27 de febrero se les había notificado a los pobladores retroceder de la zona del caudal, pues ya se estaban alertando sobre un posible desborde.

“Ahora hay que apoyar a las personas que están aquí. No podemos hablar de una reubicación porque primero tenemos que ver que el espacio que se les dará no sea de propiedad privada. Por ahora lo que se hará es llevarlos a una losa deportiva para que estén ahí temporalmente” explicó.

Ministro del Interior llega a zona damnificada

El ministro del Interior, Vicente Romero, llegó hasta el lugar para corroborar cómo es que la fuerza de la naturaleza y del río Chillón arrasó con todo a su paso, dejando a centenas de familias en total estado de vulnerabilidad.

En conversación con la población, el titular del Mininter expresó que hará las gestiones correspondientes para que este grupo de pobladores que se han quedado sin sus viviendas puedan ser llevados a un lugar seguro. Además, prometió traer maquinaria para realizar muros. Sin embargo, horas después, se comprobó que dicha ayuda no llegó.

“Necesitamos que nos escuchen. Nosotros vivimos aquí porque no tenemos otros lugares donde ir. Tenemos que sacar todo lo que podemos. No tenemos quién nos ayude”, expresó una pobladora del sector.

“Somos más de cien personas y solo nos han dado 12 carpas, no vamos a entrar todos ahí. Tampoco ha llegado agua, comida, maquinaria, como informaron”, expresó otra ciudadana de la zona.