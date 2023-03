Dina Boluarte y Henry Shimabukuro sí tendrían una “cercana relación”, revelan fotos y chats

Shimabukuro costeó la instalación de escenarios que fueron usados para mítines de campaña de Boluarte en las regiones de Cusco y Arequipa, revelan chats. | El Foco

Henry Shimabukuro Guevara no solo era cercano a Pedro Castillo, de quien en algún momento fue parte de su conocido “gabinete en la sombra”, además de operador de confianza. Sino que también lo era de la actual presidenta de la República, Dina Boluarte.

Recientes revelaciones periodísticas han dado cuenta de ello, a partir de la filtración de fotos y chats donde se confirma este cercano vínculo entre Shimabukuro y Boluarte.

De acuerdo con información difundida por el portal periodístico El Foco, Shimabukuro tuvo un rol bastante activo en el equipo de apoyo de Boluarte durante la campaña política con vistas a las elecciones presidenciales del 2021.

En esta etapa, por ejemplo, Shimabukuro se encargó de asumir los gastos relacionados a la logística, como viajes, hospedajes y la realización de eventos en diferentes provincias del país.

“Amiga, dame unos minutos para confirmarte qué camioneta va con la doctora, porfa”, se lee de un chat de WhatsApp entre Shimabukuro y Maritza Sánchez, ex asistenta personal de Boluarte, con fecha del 26 de mayo del 2021.

El vehículo del que se habla, de acuerdo con información de la SUNARP corroborada por El Foco, es un Toyota Lexus de placa BAU158 y le pertenece a Kuroshima Ingeniería y Construcción E.I.R.L, una de las empresas de Shimabukuro.

Chats que evidencian el vínculo cercano entre Henry Shimabukuro y Dina Boluarte. | El Foco

El apoyo de Shimabukuro a Boluarte, lo que demuestra su cercanía, también se observa cuando él costeó la instalación de escenarios que fueron usados para mítines de campaña en las regiones de Cusco y Arequipa. Además, se encargó de financiar la elaboración de indumentaria para un grupo de mujeres de apoyo de Boluarte. En estas prendas se lee el slogan “Comando de mujeres Dina Boluarte”, según revelan los chats.

Durante la campaña con vistas a los resultados de la segunda vuelta, precisamente el 2 de junio del 2021, también se observa que Shimabukuro compró ocho pasajes aéreos de ida y vuelta para Boluarte y personas de su confianza, entre las que naturalmente estaba él. El destino era Cusco.

Uno de los acompañantes fue Jhon Janampa Ruiz. Contactado por El Foco, él respondió que “sí recordaba” la comitiva al Cusco, “pero no recuerdo quién o quienes compraron los boletos”. “No sé (si los compró Shimabukuro)”, agregó.

En el marco de la campaña, de acuerdo con información de El Foco, Shimabukuro también financió con alrededor de S/800 las campañas publicitarias de Boluarte y Castillo en redes sociales. Además, costeó los gastos, por alrededor de S/500, de lo que fue un “desayuno íntimo” que organizó Boluarte a la espera de los resultados de la segunda vuelta en Villa María del Triunfo.

Más adelante, Shimabukuro también destinó sus recursos para la impugnación de actas en pleno conteo de votos de la segunda vuelta. El Foco corroboró que asumió hasta 15 transferencias de S/418 cada para gestionar estos trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cabe resaltar que ninguno de estos gastos de campaña fue reportado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De otro lado, el programa periodístico “Al Estilo Juliana” reveló que Shimabukuro estuvo incluido en la lista de invitados de Dina Boluarte para recibir el flash electoral en su local en Paseo Colón.

Henry Shimabukuro estuvo en la lista de invitados de Dina Boluarte para recibir el flash electoral. | Captura

En este programa, anteriormente, Shimabukuro también señaló que su cercanía con Boluarte quedaba demostrada porque asistió a actividades íntimas como su cumpleaños.

Posición actual

Luego del informe de El Foco que reveló el vínculo cercano entre Shimabukuro y Boluarte, el primero brindó una entrevista al mismo portal, en donde la acusó de haber recibido S/150 mil de empresarios. Esto se dio luego de que se conocieron los resultados de segunda vuelta que dieron ganador a Perú Libre.

“Son empresarios que llegaron cuando acabó la campaña. Eso me parecía extraño. ¿Por qué llegaban empresarios con su hermano Nicanor (Boluarte) o con la gente de (Alberto) Otárola, ¿Por qué llegaban si ya había acabado la campaña? (…) Uno de ellos es el empresario Edu Beltrán. Yo tengo chat privado, tengo su teléfono y fotografías donde en una mesa se entregó S/150 mil a una señora de altísima confianza de la doctora Dina Boluarte. Ese empresario entregó el dinero. Hay personas que son testigos como la señora Maritza (Sánchez) y otras más, como el chofer de la doctora Dina (…)”, señaló al medio.

En esa línea, Shimabukuro señaló que Beltrán es “el de las conservas Beltrán, aceite Beltrán, arroz Beltrán, atún Beltrán, fideos Beltrán”. “Toda esa marca ha ocupado el [Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social] MIDIS en todo lo que son las ollitas comunes, el vaso de leche, comedores populares, las canastas que hicieron todo”, complementó.

Como se recuerda, Boluarte fue la titular de esta cartera desde el 29 de julio del 2021 hasta el 25 de noviembre del 2022, es decir, durante 16 meses.

Dina Boluarte estuvo a cargo del Midis durante 16 meses, aproximadamente. | FOTO: Midis

En esta entrevista, Shimabukuro también comentó que una de sus incomodidades era que Boluarte había negado conocerlo.

“Lo que me incomoda es que cuando entrevistan a la señora Boluarte, le preguntaron si me conocía y ella dijo que no. Me negó. Sin embargo, hay pruebas suficientes (de nuestro vínculo). No sé por qué ella miente”, declaró.

Anteriormente, en entrevista con “Al Estilo Juliana”, Shimabukuro también había sindicado a Boluarte de “corrupta”.

“[¿Para usted es una corrupta Dina Boluarte?] Por supuesto”, afirmó Shimabukuro en el programa del viernes 10 de marzo de “Al Estilo Juliana”.