Alex Valera y la conexión con Jorge Fossati: “Estamos entendiendo la idea del profe, hablamos con él casi todo el día”

El delantero nacional se mostró bastante contento luego de darle el triunfo a Universitario. Además, no dudó en referirse al trabajo que viene realizando Jorge Fossati con el grupo.

Universitario de Deportes volvió a ganar en Liga 1 2023. Esto tras imponerse por 2-1 ante Deportivo Binacional con goles de Emanuel Herrera de penal (21′) y Alex Valera de cabeza (94′). Con la llegada de Jorge Fossati, el conjunto ‘crema’ ha mostrado una notable mejora en cuanto a rendimiento e incluso ya suma tres victorias consecutivas (uno por Copa Sudamericana y dos por el torneo local).

En ese sentido, el delantero peruano, quien no tuvo la oportunidad de arrancar como titular, fue considerado una de las figuras del partido. Como se recuerda, el exjugador del Al Fateh no venía pasando por un buen momento futbolístico, sin embargo, en esta ocasión se llevó los aplausos de toda la hinchada ‘merengue’.

“Nos llevamos tres puntos importantes en una plaza muy complicada como lo es Cusco, entonces haber empezado la semana ganando es bonito para nosotros. Ahora nos toca estar enfocados en el partido que tenemos que ganar el día sábado (ADT)”, sostuvo Valera en diálogo con la prensa.

Respecto al gol que le dio la victoria a la ‘U’, el futbolista de 26 años dijo lo siguiente: “Creo que ha sido uno de los que más he gritado, porque también creo que metí con Atlético Grau a último minuto, a todos nos gustan goles como estos. De todas maneras, lo que más rescato es que me ayuda a sumar en cuanto a lo personal”.

Asimismo, señaló que el haber marcado después de mucho le servirá para llegar en mejor forma a los amistosos que afrontará la ‘bicolor’ en el mes de marzo. “Desde hace mucho no se me daba el gol, pero hoy finalmente llegó. Luego de esto podré llegar con mucha más confianza a la selección”.

No obstante, reveló que en ningún momento se sintió bajoneado por su falta de gol debido a que son situaciones que suelen darse. “Sinceramente estaba tranquilo, porque ya he pasado por situaciones como estas antes. Era consciente de que en algún momento se me iba a abrir el arco”.

Por otro lado, no dudó en llenar de elogios el trabajo de Jorge Fossati, de quien resaltó la gran comunicación que tiene con el plantel. “El grupo siempre ha trabajado bien, estamos entendiendo la idea del ‘profe’. Estamos comprendiendo lo que nos pide, hablamos con él casi todo el día y creo que su trabajo está empezando a dar buenos resultados”.

Jorge Fossati debutó este lunes en el Torneo Apertura del fútbol peruano. (Foto: Universitario)

Finalmente, aprovechó en agradecerle al hincha por el apoyo constante, pues a pesar de no haber empezando con el pie derecho el torneo local, siempre estuvo ahí. “El hincha siempre está presente alentando al equipo y eso nos motiva mucho. Muy aparte de lo que nosotros podamos hacer en la cancha, es un plus tenerlos de manera incondicional”.

¿Qué se viene para Universitario?

Tras haber conseguido su tercera victoria en el campeonato peruano, Universitario deberá enfocarse en el compromiso ante ADT por la fecha 9 del Torneo Apertura. Dicho duelo se llevará a cabo el próximo sábado 18 de marzo a partir de las 20:00 horas (Perú) en las instalaciones del estadio Monumental.

Días después, el conjunto ‘estudiantil’ volverá a chocar ante Cienciano, esto por el partido correspondiente a la primera jornada de la Liga 1, el cual fue reprogramado por las protestas sociales que se desarrollaron hace algunas semanas en diversas partes del país. Este cotejo se disputará el viernes 24 del mismo mes y también tendrá lugar en el coloso de Ate.

Universitario se enfrentará este sábado ante ADT por la fecha 9 del Apertura.

Gran salto en la tabla de posiciones

Previo al triunfo ante Binacional, Universitario de Deportes se ubicaba en el puesto 13, pues solo acumulaba dos victorias en su haber. Sin embargo, habiendo conseguido tres puntos valiosos ante ‘El Poderoso del Sur’, los de Ate subieron a la sexta casilla, generando un importante repunte en el campeonato peruano.