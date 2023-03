Rainer Torres y su anécdota con Jorge Sampaoli: no le hizo caso para cambiar de posición en el campo de juego

El ex jugador contó como el actual entrenador del Sevilla quiso cambiarlo de posición en su etapa en Sporting Cristal (La fe del Cuto)

Rainer Torres tuvo un gran paso por Sporting Cristal entre los años 2005 y 2007. En esa época, fue dirigido por grandes entrenadores como Jorge Sampaoli. El ‘Motorcito’ contó en un principio que lo quiso cambiar de posición, pero él se negó a esa decisión de su entrenador. Incluso no le hizo caso en un partido por Copa Libertadores, jugando en el puesto que él sentía que rendía de buena manera.

“Después de todo lo que pasé, por fin me vuelven a poner de ‘6′ y llegó a la selección jugando de ‘6′. Llegó Jorge Sampaoli en el 2007 a Sporting Cristal y me dice que quería que yo juegue por banda como carrilero por derecha. Me costó tanto tiempo que me den una oportunidad por el medio para que él venga y me diga por banda”, sostuvo en una entrevista para “La fe de Cuto”.

“Me dijo que mi mejor versión que vio fue cuando jugaba en la ‘U’ por la banda. Fue él único que pensaba así. Nos sentamos y le digo que no voy a jugar por banda, me costó mucho volver al medio o que me dieran la oportunidad en el 2005 y 2006, incluso fui a la selección. Él me insistió que juegue por la banda, pero yo le respondí que ponga cualquiera en el medio y a mi de suplente, que yo me voy a ganar el puesto en el medio”, afirmó.

“Yo no quería decirlo de forma agrandada, sino con la seguridad y convicción que yo sentía en ese momento de que podía jugar ahí era muy grande. Me había costado tanto tiempo llegar al nivel en el que estaba, que no quería irme al otro lado. El medio era donde mejor sentía que podía rendir. Tal vez podía jugar por la banda, pero yo creo que no iba a poder rendir como en el mediocampo”, detalló.

“Yo le dije que ponga a cualquiera, que le voy a demostrar que soy mejor que él. Sampaoli me respondió que iba a ver ese tema. Vino el primer partido, creo que fue la pre Libertadores contra América de México y me puso por la banda. Yo necio me iba al medio. Todo el partido me reclamaba que vaya por la banda, pero yo me quedaba en el medio”. manifestó.

“Después del partido conversamos y le recalqué que me ponga de suplente en el medio, que yo me iba a ganar el puesto. Yo no quería jugar por la banda y me cerré con esa idea. Yo tuve a Sampaoli en la banda gritándome, pero yo me metía al medio siempre. Al siguiente partido, me puso de ‘6′ y no me volvió a poner por la banda”, relató.

Las concentraciones con Jorge Sampaoli

Torres también habló acerca de las concentraciones en el conjunto ‘celeste’. El ‘Motorcito’ mencionó que él se quedaba en su habitación y casi no salía de ella. Con la llegada de Jorge Sampaoli al club, ese tiempo que pasaba en su dormitorio lo usaba para ver la gran cantidad de vídeos que le daba el entrenador argentino.

“Yo cuando concentraba, me metía a la cama y no existía. En Sporting Cristal podías llamar y te traían la merienda al cuarto. El desayuno y el almuerzo no, pero la merienda si te la llevaban al cuarto. Yo me quedaba todo el día en la cama. Cuando llega Sampaoli, él tiene la costumbre de hacer como 10 vídeos”, declaró.

“En al concentración hacía video de personal, de defensa, de ataque, de pelota parada, de contragolpe. Yo entraba a mi cuarto y estaba saliendo para recoger el siguiente video. Así nos tenía en cada entrenamiento”, dijo el ex mediocampista.