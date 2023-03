Paolo Guerrero se sorprendió tras escuchar que fue llamado a la selección peruana: “¿Estás hablando en serio?”

Paolo Guerrero recibió una sorprendente noticia de la prensa argentina y no lo podía creer.

Paolo Guerrero volvió a ser titular después de seis meses y completó 67 minutos en la victoria de Racing Club ante Sarmiento por la Liga Profesional Argentina. Después del partido, el delantero se tomó el tiempo de hablar con la prensa internacional, la cual le dio una noticia que lo sorprendió completamente.

Un periodista le preguntó por su “llamado” a la selección peruana para los amistosos con Alemania y Marruecos por la fecha FIFA e inmediatamente el futbolista de 39 años tuvo un gesto de desconcierto y respondió lo siguiente: “Me estás dando la noticia porque no la sabía”.

Luego, la cara del ‘nueve’ cambió por completo y se le dibujó una enorme sonrisa. “¿De verdad? ¿Me estás hablando en serio?”, expresó el atacante, desatando las risas de los reporteros. Asimismo, volvió a repetir que no estaba al tanto de eso.

Finalmente, Guerrero se refirió a su “convocatoria”. “Me estás dando la primicia, no lo sabía. Muy feliz, si es que es así, porque la verdad no sé, nadie entró en contento conmigo para serte sincero, terminé el partido ahora, si me convocaron muy feliz de volver a la selección, que obviamente siempre es una ilusión representar a mi país. Continuar trabajando con la misma motivación”.

¿Guerrero fue convocado a la selección peruana?

Eso por el momento no es confirmado. El técnico Juan Reynoso ofreció una conferencia de prensa, donde dio a conocer la lista de futbolistas para el microciclo que se desarrollará del 14 al 18 de marzo en la Villa Deportiva Nacional (Videna). Después de esos entrenamientos, el ‘Cabezón’ compartirá la nómina de los que viajarán a Europa para la fecha FIFA de este mes.

Es más, el propio entrenador de la ‘bicolor’ habló de Guerrero y en pocas palabras lo descartó. “Lo mejor y lo más sensato es respetar sus tiempos y cuando lo veamos en ese Paolo que añoramos y seguro que él se quiere reencontrar con ese Paolo, va a estar acá seguro”

Asimismo, dio las condiciones para que el exfutbolista de Internacional vuelva a vestir la camiseta ‘blanquirroja’. “Está claro que Paolo tiene su lugar y ese se cumplirá cuando juegue más minutos y estemos seguros que más que complicarlo, lo estamos ayudando. Si completa un juego o tiene 70 minutos, va a ser una opción importante”.

En caso que Reynoso dé marcha atrás en su posición, Guerrero podría retornar a la selección peruana después de más de un año. El 8 de octubre del 2021 fue su última participación en la victoria (2-0) sobre Chile por la Eliminatorias Sudamericanas.

Juan Reynoso se refirió a la convocatoria de Paolo Guerrero en la selección peruana.

Partidos amistosos de Perú

Juan Reynoso y compañía tendrán su prueba de fuego en Europa. Primero se medirán con Alemania el 25 de marzo en Mainz y luego chocarán con Marruecos el 28 del mismo mes en Madrid. Esta última selección viene de ser la cuarta mejor en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Máximo asumió el mando tras la salida de Ricardo Gareca y lleva estos números: cuatro partidos disputados, tres victorias (ante El Salvador, Bolivia y Paraguay) y una derrota (ante México). Asimismo anotó seis goles y recibió dos.

Próximo partido de Racing

El equipo de Paolo Guerrero visitará a Unión en la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina. Este compromiso se llevará a cabo el viernes 17 de marzo a las 19:00 horas en el estadio 15 de Abril. Su rival aún no disputa su partido con Rosario Central, válido por la séptima jornada.