Laura Bozzo causa revuelo por sus atrevidos y sexys trajes: “Soy un escándalo”

Laura Bozzo viene causando revuelo en las redes sociales tras lucir atrevidos atuendos en La Casa de los Famosos. La conductora de TV se ha dejado ver con unos sensuales bralettes por consejo de su propia hija.

Incluso, la conductora señaló que su hija Alejandra le recomendó usar esta prensa sin saco, pero ella prefiere utilizarlo, pero dejarlo abierto para que el público pueda ver sus atributos.

Ante ello, los halagos por su atrevimiento no se han hecho esperar, pero tampoco las críticas, pues no consideran que le quede bien este nuevo look. Sin embargo, poco o nada le ha importado a la polémica conductora de TV.

“Escándalo, soy un escándalo. Ya en camino para la cuarta gala de La Casa de los Famosos, ya me imagino las críticas. Horror, la momia sin ropa, me vale, me amo y me encanta que me ataquen. Nos vemos, no se lo pierdan”, escribió Laura Bozzo en su red social.

A través de las redes sociales, la animadora se ha dejado ver con un traje color platino y otro rosado, ambos con el mismo estilo. Al llegar al programa, se mostró orgullosa de su elección, bailó y generó reacciones con sus polémicos comentarios, como ya nos tiene acostumbrados.

Bailó como Shakira y Karol G

El éxito musical ‘Te Quede Grande’ (TQG) de Shakira y Karol G es todo un éxito en las plataformas musicales y digitales. Son muchos los artistas que han realizado el famoso challenge del mencionado tema, y Laura Bozzo no podía ser la excepción.

Fiel a su estilo, la conductora de TV trató de imitar los pasos de baile de las estrellas colombianas y lo colgó en TikTok, logrando la respuesta de sus fans, quienes no dudaron en felicitarla por atreverse siempre.

“¿Qué quiere volver? Chancla que tiro no la vuelvo a recoger”. ¡Desgraciado!”, es la descripción que plasmó en la publicación.

Sin embargo, eso no fue todo, también a través de su Instagram escribió que buscará perfeccionar el baile. “Tengo que mejorar ese baile para mi próximo TikTok, lo prometo, amo la canción. Lo que se bota no se recoge, a la chingada pa’ todos los desgraciados del mundo. Besos a Shakira y Karol G”, escribió.

Laura Bozzo se une al trend de Shakira y Karol G y seguidores la felicitan. TikTok

¿Qué función cumple Laura Bozzo en La Casa de los Famosos?

Tal como pasó en una anterior edición, la tercera temporada también tiene panelistas. Ellos se encargan de opinar y, en muchas ocasiones, criticar la actitud de los concursantes en la casa donde vivirán las 24 horas del día.

Esta edición especial se emite cada domingo y una de las panelistas es la peruana. “La casa de los famosos, edición especial, regresa los domingos con nuestros expertos como Laura Bozzo, Manelyk y Yordi Rosado, va a estar buenísimo”, anunció en su momento la conductora del programa, Jimena Gallego.

Laura Bozzo estuvo en la segunda edición, generando revuelo con sus polémicos comentarios y fuertes enfrentamientos. Mientras que Manelyk estuvo en la primera temporada, donde llegó a la gran final.