Gol agónico, celebración eufórica y empate de Deportivo Garcilaso ante Sporting Cristal por Liga 1

Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso protagonizaron el mejor partido de la fecha 8 y, probablemente, de lo que va de la Liga 1. Los ‘celestes’ estuvieron arriba del marcador por dos goles de diferencia con el ‘hat-trick’ de Alejandro Hohberg, no obstante, Santiago Giordana se convirtió en el héroe tras anotar un doblete sobre el final y darle el empate a su equipo (4-4).

En la primera parte, el equipo de Tiago Nunes se puso en ventaja con un gol inesperado. Y es que la pelota le chocó sin querer al defensor Rafael Lutiger en un tiro de esquina y terminó ingresando a la portería cusqueña a los 32 minutos. La primera parte finalizó a favor de la visita.

Lutiger, sin querer, anotó el 1-0 para los 'celestes' en Cusco por fecha 8 de Liga 1. (Video: Liga 1 Max).

En la etapa complementaria comenzó a llover goles en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Kevin Quevedo, a los 48′, conectó de cabeza y puso la igualdad. El extremo registró su segunda diana en dos partidos disputados en esta temporada. Gran inicio del exjugador de Alianza Lima.

El delantero anotó de cabeza el empate ante los 'celestes' por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

A los 60 minutos comenzó el show de Alejandro Hohberg. Primero, anotó de penal para el 2-1. Luego, llegó la igualdad una vez más gracias al central Alex Rambal. Posteriormente, el atacante de Sporting Cristal concretó su ‘hat-trick’ con dos remates de larga distancia. El peruano hizo su primer triplete en toda su carrera deportiva.

Vía penal, el volante puso el segundo de los 'celestes' por la fecha 8 del Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

Rambal conectó de cabeza la paridad en Cusco ante los 'celestes'. (Video: Liga 1 Max).

El volante puso el 3-2 en Cusco frente al líder del torneo local. (Video: Liga 1 Max).

El 'Enano' apareció otra vez para aumentar el marcador con camiseta 'celeste'. (Video: Liga 1 Max).

Hohberg no fue la única figura del cotejo, pues Santiago Giordana no se la puso fácil e hizo un doblete con un gol incluido a los 91 minutos, el cual desató toda la euforia del banco de suplentes del ‘pedacito de cielo’. El técnico Roberto Tristán no contuvo su felicidad y saltó a la cancha. Festejo efusivo en la ciudad de Cusco.

Posiciones en el Torneo Apertura

Este empate no le sirvió de mucho a Sporting Cristal, debido a que mantiene su distancia con el líder, Deportivo Garcilaso, en la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Los rímenses marchan quintos con nueve puntos, mientras que los cusqueños siguen en lo más alto con 13 unidades.

El elenco recientemente ascendido de la Copa Perú también se vio perjudico con la igualdad. Y es que su máximo perseguidor, Alianza Lima, tiene 12 puntos. Cabe destacar que los dirigidos de Tristán ya descansaron en esta primera fase y los ‘íntimos’ no han disputado su enfrentamiento con Universidad César Vallejo por la pugna de los derechos de televisión.

Próximo partido de Cristal

El equipo de Tiago Nunes se medirá con Huracán por el partido de vuelta de la etapa 3 de la Copa Libertadores. Este se jugará el jueves 16 de marzo a las 19:00 horas en el estadio Nacional. En la vuelta el marcador igualado y todo se definirá en Lima. El ganador clasificará a fase de grupos.

En cuanto al campeonato local, Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau el domingo 19 de marzo a las 15:30 horas en el estadio Alberto Gallardo. Su rival viene de igualar 1-1 con Deportivo Municipal en condición de local.

Próximo partido de Garcilaso

El conjunto conducido por Roberto Tristán, por su parte, visitará a Sport Boys por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este enfrentamiento está programado para el viernes 17 de marzo a las 15:30 horas en el estadio Alberto Gallardo.