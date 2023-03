Emanuel Herrera marcó el gol del empate en Universitario vs Binacional por Liga 1

El delantero anotó el penal el empate para los 'cremas' en Cusco. (Video: Liga 1 Max).

Universitario de Deportes sucumbía en condición de visitante ante Deportivo Binacional en un duelo válido por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Desde el inicio, los dueños de casa se impusieron en el campo y se hicieron con la pelota, buscando a sus hombres de ofensiva de manera directa, considerando el factor altura, algo que terminaron concretando con la diana de Polar. Pero los ‘cremas’ pudieron meterse rápidamente al encuentro luego de una mano en área rival que el árbitro cobró como penal. Emanuel Herrera fue el encargado de patear y poner el 1-1 en Cusco.

Esta acción se llevó a cabo a los 21 minutos del primer tiempo. Lo dirigidos por Jorge Fossati habían adelantado sus líneas viendo la desventaja en el marcador. En eso, José Bolívar tuvo una arrancada por la banda izquierda hasta que jugó con Luis Urruti, quien recibió una falta cerca del área del ‘Poderoso del Sur’. El mismo ‘Tito’ se encargó de ejecutar esa jugada, pero su disparo pegó en la barrera, hasta que el uruguayo nacionalizado peruano tomó el rebote y envió la pelota a sus delanteros.

Emanuel Herrera tomó la pelota y envió un centro de volea que Piero Quispe no pudo controlar. Ángel Romero, defensa de Binacional, se metió y alejó el peligro de su área. No obstante, hubo otra pelota sin dueño que le quedó a Martín Pérez Guedes, quien sacó un potente disparo con la derecha y se desvió en un jugador del equipo de Juliaca. Inmediatamente, los futbolistas de la ‘U’ reclamaron que el esférico impactó en el brazo extendido de Stiwar Mena, algo que en un principio no se detectó, aunque con el correr de los segundos el árbitro, Joel Alarcón, había decretado la pena máxima. El propio ‘Ema’ se paró frente a la pelota y convirtió en gol por intermedio de un zapatazo al lado derecho del arquero Diego Enríquez.

Con esta anotación, Universitario se metió nuevamente a un partido que era controlado por Binacional, que incluso se había puesto arriba en el ‘score’ a través de Andy Polar, quien aprovechó un centro de pelota parada de Roberto Villamarín para romper la paridad en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Segundo gol de Emanuel Herrera en Universitario

Por su parte, Emanuel Herrera llegó a su segunda anotación en la temporada con camiseta de Universitario. La primera vez ocurrió en el anterior partido de los ‘merengues’, por la fase preliminar de la Copa Sudamericana ante Cienciano en el estadio Monumental. En aquella ocasión, Piero Quispe adelantó a la ‘U’ con un tanto de ‘9′ en el primer tiempo, mientras que en la segunda mitad, el atacante argentino aprovechó un centro preciso de José Bolívar desde la banda izquierda para poner el 2-0 y anotar así su primer tanto en el equipo que llegó a inicios del 2023.

Es el primer gol del delantero argentino con camiseta 'merengue' en el torneo internacional. (Video: DIRECTV).

Episodio oscuro de Emanuel Herrera en Universitario

Emanuel Herrera llegó a Universitario este año con la intención de ser la carta gol del equipo. Sin embargo, desde el inicio le costó su presencia en el once titular, ya que la posterior incorporación de Alex Valera le quitó chances de ser el ‘9′ del equipo. Pero de forma paciente esperó su momento, hasta que llegó en el cotejo ante Carlos A. Mannucci, donde fue parte de los inicialistas.

El elenco ‘estudiantil’ aún era dirigido por Carlos Compagnucci y venía de perder en el clásico contra Alianza Lima. Pero el DT argentino apostó por el exjugador de Sporting Cristal en el arranque. Y cuando parecía que podría hacer su estreno goleador, lamentablemente la suerte no estuvo de su lado. Tuvo un penal a su favor a los 13 minutos, empero, su remate no tuvo potencia y fue contenido por el portero Manuel Heredia. Una chance que, posteriormente, causó su sustitución.

Con la salida de Compagnucci y el ingreso de Jorge Fossati, Emanuel Herrera parece haber recuperado la confianza de cara al gol. Quiere decir que se mantiene vigente a sus 35 años y que sus problemas físicos quedaron en el pasado.