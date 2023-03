El 80% de peruanos quieren que las elecciones generales se hagan de todas maneras este 2023

Quienes protestan exigen un adelanto electoral inmediato. (AP Foto/Martín Mejía)

Un viejo dicho es “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Así se podría desprender del sentimiento que tiene la opinión pública para darle una salida a la grave crisis política que persiste, a pesar de que la intensidad ha bajado, desde que la presidenta de la república, Dina Boluarte, asumió las riendas del Gobierno tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del año pasado.

Te puede interesar: Congresista Lucinda Vásquez asegura que Dina Boluarte ha dejado “mal paradas” a las mujeres

Según una encuesta de CPI, difundida por RPP Noticias, el 80.3% de peruanos quieren que las elecciones generales, tanto para la presidencia y el Congreso, se adelanten sí o sí para este año. La cifra tiene un aumento considerable de diez puntos porcentuales en comparación a lo registrado en enero cuando se sitúo en 70.9 %.

En el desglose del resultado se tiene que ocho de cada diez ciudadanos piensa que unos nuevos comicios es la única alternativa para acabar con la incertidumbre política. Y si se entra en mayores detalles: el 69.4 % en Lima y Callao apoya el adelanto, mientras que el 86.7 % opina lo mismo en el interior del Perú.

Te puede interesar: Roberto Chiabra solicitó a la presidenta Dina Boluarte que evalúe la permanencia de Alberto Otárola en la PCM

Por otro lado, el 18.1% de entrevistados dijo estar en contra de esta medida. Mientras el 1.7% no tiene una opinión formada sobre el tema.

Encuesta de CPI.

Hay que recordar que la Comisión de Constitución y Reglamento, liderado por el legislador fujimorista Hernando Guerra García, sesionará mañana para seguir con la discusión del predictamen que permita el adelanto de las elecciones.

Te puede interesar: Congreso se opone al adelanto de elecciones 2023: las bancadas que no quieren aprobar la reforma

Por lo pronto, ya existe un texto que plantea la renovación del Ejecutivo y Legislativo en diciembre de este año y el cambio de mando se efectué en abril del 2024. No se incluye a los representantes del Parlamento Andino y tampoco un referéndum para consultar a la población si desea la instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

Durante el debate, varios legisladores mostraron sus posiciones.

Ruth Luque (Cambio Democrático) sostuvo que estaba de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Constitución. “Está bien que el adelanto de elecciones tiene que ser 2023. No comparto que se extienda al 2024 [el mandato], pero si genera consensos, respaldaré esta propuesta”, anotó.

Comisión de Constitución es presidida por Hernando Guerra García.

En tanto, Wilson Soto (Acción Popular) tuvo una opinión contraria. “Las instituciones se deben fortalecer en nuestro país. Si los congresistas no vamos a respetar, hablo que mañana o pasado se hagan elecciones para quedar bien con la población”, mencionó.

“No podemos pretender ir a un adelanto de elecciones cuando el país está quemando, no hay orden”, agregó Soto. En esa línea, anunció que el partido de la lampa no respaldará el adelanto electoral. Esa postura también fue complementada por su colega de bancada, Luis Aragón, quien dijo que la propuesta no tiene “consistencia jurídica, legal ni técnica”.

Por su parte, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) recalcó que los nuevos comicios debían realizarse en un plazo prudente. Por ello, alegó que este proceso debía darse en abril del 2024 y con un paquete de reformas mínimas.

Finalmente, Alejandro Muñante (Renovación Popular) cuestionó que el predictamen no haya tomado en cuenta las sugerencias de instituciones como el Reniec. “Apoyé, incluso yendo en contra de mi bancada, elecciones al 2024. Pero en el camino me di cuenta que el tema es un botín”, apuntó.

El Pleno del Congreso tendrá la última palabra.

Propuestas rechazadas

Hasta el momento se rechazaron tres propuestas de adelanto de elecciones 2023.

La primera venía de Fuerza Popular que proponía que los comicios se realicen en diciembre de este año y, posteriormente, los congresistas y la presidente de la república, Dina Boluarte Zegarra, culminen sus respectivas labores el 29 y 30 de abril del 2024, respectivamente. Sin embargo, el Pleno lo rechazó.

Luego, la segunda fue elaborada por Perú Libre que proyectaba realizar los comicios en los próximos 120 días. Esta también buscaba incluir una consulta a la ciudadanía para convocar a una Asamblea Constituyente, esto con el fin de cambiar la Constitución. Tampoco hubo consenso y terminó archivado.

Finalmente, el Gobierno propuso elecciones generales para la segunda semana de octubre. Así, el 31 y 29 de diciembre finalizaba el mandato presidencial y congresal, respectivamente. El Parlamento Andino, mientras tanto, hubiese continuado con su gestión hasta el 31 de diciembre del 2026.

En la sesión participaron el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas. Pese a ello, la iniciativa solo contó con once votos a favor, diez en contra y una abstención. En esta instancia se necesitaban catorce votos para su aprobación y posterior debate en el Pleno.