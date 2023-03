Vania Bludau olvidó a Mario Irivarren y se luce enamorada con nuevo galán en sus redes

Vania Bludau presume a su nuevo galán. (Instagram)

Vania Bludau dejó en el pasado la relación que tuvo con Mario Irivarren y se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. La modelo dejó a más de uno sorprendido al publicar en sus redes sociales una romántica fotografía al lado de un misterioso galán, con quien estaría saliendo desde hace varios meses y habría conocido en Estados Unidos.

Desde que la influencer terminó su romance con el integrante de ‘Esto es Guerra’ en abril del 2022, prefirió mantener su vida amorosa en privado. Sin embargo, en septiembre del mismo año, el programa ‘Amor y Fuego’ difundió unas imágenes donde se ve a la exchica reality disfrutando de momentos junto a un hombre de nombre Eddy Homez.

Asimismo, en a fines de noviembre confirmó que estaba nuevamente enamorada tras responder algunas interrogantes de sus fanáticos. Ahora, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Vania Bludau ya no esconde sus sentimientos y presume a su nueva pareja con una tierna foto, donde ella aparece muy sonriente abrazándolo mientras que él toma la fotografía y le da un beso en la frente.

La instantánea fue acompañada con un emoji de corazón rojo, indicando que está enamorada. Hasta el momento, la exintegrante de ‘Combate’ no ha dado más detalles de su nueva relación, pero se espera que comparta con sus seguidores más información del inicio de su historia de amor.

Recordemos que, Vania Bludau vivía en tierras americanas antes de vincularse amorosamente con Mario Irivarren. Sin embargo, decidió regresar al Perú para convivir con su pareja, pero volvió a dejar todo lo que había construido en su país natal para volver a Estados Unidos tras la polémica que ocasionó su ruptura.

Vania Bludau congeló sus óvulos

En octubre de 2022, Vania Bludau confesó su dedición de congelar sus óvulos para asegurar su descendencia. La modelo explicó que en esos momentos no deseaba convertirse en madre, por lo que se iba a someter a este procedimiento en la ciudad de Lima. A través de diversos videos que publicó en sus historias de Instagram, la exchica reality relató que nunca imaginó que se iba a animar a pasar por este proceso, pero que gracias a la conversación que tuvo con una de sus mejores amigas, decidió hacerlo.

Voy a congelar mis óvulos. Sí, los voy a congelar. Estoy mega emocionada por todo este tratamiento y ya el día de mañana empieza todo el proceso para poder hacer la aspiración de los óvulos el próximo mes que viajaré a Lima. De verdad estoy emocionada. No pensé hacerlo, pero mi amiga Ale me contó que es lo más inteligente que podía hacer si uno pensaba tener hijos”, dijo en su plataforma digital.

“Conste que esto no significa que no pueda tener hijos naturalmente. Sí puedo cien por ciento. El tema es que, si aún no pienso en tener hijos, es mejor congelar los óvulos, pues estos, cuando son extraídos, tienen la edad en la que fueron sacados. En este caso sería 32 años y están en prefecto estado. Es menos riesgoso en los más jóvenes que en los más maduros”, agregó.

Finalmente, no dio a conocer a qué edad quiere convertirse en madre, pero señaló que será cuando lo crea conveniente. Esto podría ser a los 40 años o antes.