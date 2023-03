Selección peruana: Ricardo Gareca descartó problemas en recambio generacional y presión si no va al Mundial 2026

Ricardo Gareca conoce bien a la selección peruana y declaró sobre el recambio generacional y la presión de ir al Mundial 2026. (Getty Images)

La selección peruana viene afrontando un nuevo proceso de la mano de Juan Reynoso, quien asumió a mediados del 2022 y será el encargado de dirigir al equipo para luchar por la clasificación al Mundial del 2026. Por el momento, el ‘Cabezón’ mantendrá la base dejada por Ricardo Gareca, aunque de a pocos irá incorporando nuestros rostros. En ese sentido, el DT argentino descartó que su sucesor tenga problemas en cuanto al recambio generacional y que el peso para acudir a una cita mundialista quedó en el pasado.

“Creo que Perú se fue adaptando a los problemas que tuvo, porque hubo innumerables problemas constantemente. Lo más importante para Perú es que se fue arreglando y fueron respondiendo todos los jugadores. Así que no creo que sea un problema en alguna posición específica que Perú tenga algún inconveniente, porque siempre ha intentado encontrar la solución y siempre se las ha arreglado para sustituir los jugadores importantes que tenía”, comentó el ‘Tigre’ en entrevista para El Comercio.

Y es que la base de futbolistas que trabajó a la orden del ‘Flaco’ bordea los 30 años. Renato Tapia, Pedro Gallese, Edison Flores, Miguel Trauco, Gianluca Lapadula, Christian Cueva, André Carrillo y otros más cuentan con edades que les permitirán rendir un proceso clasificatorio más y llegarían condicionados al subsiguiente.

Sin embargo, el hecho de ser cuatro años con varios partidos invita a pensar en quiénes serían sus reemplazantes por si hay sanciones o lesiones. La última selección peruana Sub-20 no dejó buenas sensaciones y apenas hubo valores rescatables. Aunque como sucedió en la época de Ricardo Gareca, varios de los jugadores mencionados empezaron en el equipo siendo muy jóvenes. Bryan Reyna, Percy Liza, Matías Succar y otros nombres apuntan a ser los elegidos para tomar el relevo, empero, Juan Reynoso irá viendo en los próximos meses.

Obligación de ir al Mundial

Por otro lado, Ricardo Gareca dejó entrever que el peso que tenía la ‘blanquirroja’ por no acudir a un Mundial quedó en el olvido. Esto luego de que su equipo consiguiera el cupo para Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia. Por ello, si bien considera que tiene todas las chances para llegar a la cita del 2026, la presión que tenía en su momento ya desapareció.

“Creo que en Perú lo más importante ya ha pasado que es sacarse la mochila de 36 años sin ir al Mundial. Y eso era una carga muy grande para todos. Perú tiene todas las chances de clasificar al próximo Mundial”, sostuvo.

En efecto, fueron muchos fracasos a lo largo de 36 años sin poder llegar a la Copa del Mundo. Entre derrotas y sucesos de indisciplina, hicieron que la selección peruana quede, en varias oportunidades, entre los últimos lugares de las Eliminatorias Sudamericanas. El panorama cambió con el ‘Tigre’, con grandez hazañas de por medio y con una clasificación (2018) y una eliminación en repechaje (2022).

Repechaje Qatar 2022

Justamente, el actual estratega de Vélez Sarsfield se pronunció sobre la alineación de Perú que formó ante Australia en la última repesca y si eligió bien a los jugadores en el banco de suplentes, considerando que Gabriel Costa, Jairo Concha, Christian Ramos y Raziel García (Yoshimar Yotún lesionado) no fueron tenidos en cuenta por decisión técnica.

“En un terreno de conjetura se puede pensar todo lo que pueda pasar en el partido. Hicimos un análisis y dentro de ello cualquiera puede tener razón. Es lo que decidimos, lo que vimos en ese momento. Creemos que la selección no perdió su posibilidad de precisamente por eso, no tuvimos una buena actuación, pero de todas maneras el equipo, a lo largo de 120 minutos, tuvo lapsos donde se recuperó, sobre todo en el alargue final. Fue un partido parejo donde terminó perdiendo por penales. Pero no creo que haya sido por determinadas ausencias. Creo que en definitiva fue un partido muy duro en circunstancias bastante adversas”, mencionó.