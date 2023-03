Río Culebras se desborda y deja decenas de viviendas inundadas en Huarmey

Río Culebras se desborda

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash reportó el desborde del río Culebras, ubicado en la provincia de Huarmey. A causa de las lluvias intensas se registró la inundación de 80 viviendas de las localidades de Santa Rosa, Turripampa, Quillapampa, Cusmo, Lagunas y Quian. De esta manera, esta región se une a Tumbes, Lambayeque y Piura.

Te puede interesar: MTC anuncia que en tres días podría estar habilitado el puente de Sechín en Áncash

El desborde se reportó a las 5:00 horas aproximadamente. En este sentido, el tránsito se ha visto perjudicado, se realizó el trabajo correspondiente. Sin embargo, se volvió a registrar el fenómeno y las labores de limpieza continuará.

Asimismo, mencionó que la representante de la Municipalidad Distrital de Culebras informó que gestionarán ayuda humanitaria para los damnificados. Hasta el momento, no se ha reportado daños a la vida e integridad física.

Te puede interesar: Ciclón Yaku: 13 regiones en alerta roja por fuertes lluvias, informa el COEN

Durante la semana también se reportó los desbordes de los ríos La Leche, Tumbes y Piura, lo cual ha dejado a cientos de familias en la calle. Algunos propietarios colocaron sacos de arena para evitar que las aguas ingresen al río ante el aumento del caudal.

Lluvias en Perú: Río Culebras se desborda y deja decenas de damnificados. Foto: Facebook

Ciclón Yaku

La presencia del ciclón Yaku frente la costa peruana ha puesto en alerta a las autoridades y familias en el norte del país. Este fenómeno provoca las lluvias intensas en los distritos del país. Este se trata “de características tropicales no organizado”, señaló el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Te puede interesar: Piura: intensa lluvia generó alerta en el norte del país este lunes

Por su parte, Guillermo Baigorria, presidente de Senamhi, brindó más detalles e indicó que se trata de un ‘ciclón’, pero no de un ‘huracán’. Es decir, los niveles serán de baja circulación y los vientos también se podría presentar de esa manera.

“El ciclón es una baja circulación que tiene un movimiento circular de vientos y en este caso, como no está organizada, en la parte superior de la atmósfera tampoco tiene otro componente. Entonces, esto no es un huracán, los vientos no llegan a esas velocidades, pero el huracán tiene tanto el movimiento de arriba como abajo, entonces lo hace organizado y que las velocidades sean mucho más altas”, mencionó en una conferencia de prensa.

Desborde del río Tumbes. (Andina)

Consecuencias

Las intensas lluvias han ocasionado la reprogramación de las clases presenciales en el sector público. En este sentido, se anunció el regreso a las aulas el día 20 de enero desde Tumbes a Ica, así lo determinó el Gobierno peruano.

Asimismo, el Ejecutivo decidió se ejecuten “medidas inmediatas” en cinco distritos limeños: Comas, San Martín de Porres, Carabayllo, Ate y Chaclacayo. Es así como se pidió a las autoridades a tomar acciones inmediatas para evitar que el riesgo sea menor.

En total son 233 a nivel nacional que se encuentran en riesgo. A la vez, este domingo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó que en total son 400 distritos. Un día anterior, el sábado 11 de marzo, llegó hasta las zonas afectadas y mencionó que brindará ayuda humanitaria.

Dina Boluarte llegó a Tumbes para ver situación del país ante presencia de ciclón Yaku.

En varios caseríos de Lambayeque, las familias se quedaron incomunicadas, por lo que las autoridades pedían ayuda a la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Al día siguiente, un helicóptero llegó a la zona para rescatar a las personas en medio de las inundaciones.