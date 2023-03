Show gratuito de Milena Warthon en el Gran Teatro Nacional fue suspendido por lluvias en Lima. | Instagram.

Milena Warthon se ha convertido en una de las cantantes peruanas más queridas del país tras haber ganado la gaviota de plata en el Festival de Viña del Mar. Asimismo, a su regreso a territorio nacional, la joven artista dio a conocer que iba a dar un concierto totalmente gratuito en el Gran Teatro Nacional.

La fecha para este evento se encontraba programado para este viernes 10 de marzo; sin embargo, su show tuvo que ser cancelado a última hora, así lo anunció la cantante mediante sus redes sociales, donde no pudo ocultar su tristeza al no saber que no iba a poder cantarle a sus seguidores.

“Gracias por esperarme a pesar de la lluvia. Estoy muy triste, pero son cosas que pasan. Son los mejores, fue hermoso igual poder al menos verlos un rato. La fecha se va a reprogramar, estén atentos”, escribió.

Asimismo, en sus historias de Instagram ya daba señales de que no se iba a presentar, pues cuando empezó la lluvia, ella se encontraba realizando una prueba de sonido. Por este motivo, ella tuvo que detener todo y esperar a que este fenómeno meteorológico pare, pero nunca sucedió.

Fue así que la administración del Gran Teatro Nacional tomó la decisión de no llevar a cabo el show de Milena Warthon, indicando que la fuerte precipitación podría poner en riesgo a la artista y al público en general.

Sin embargo, esta institución del Ministerio de Cultura dio a conocer que no se ha cancelado de manera definitiva, pues se encuentran buscando una nueva fecha para que este show se celebre sí o sí.

“Lamentamos informas que debido a la fuerte lluvia que actualmente cae sobre la ciudad y los posibles riesgos que esta trae para el público, artistas y técnicos, el Afuera Fest del día de hoy con Milena Warthon, ha sido suspendido hasta nuevo aviso”, dice el comunicado.

“Actualmente, nos encontramos en busca de una nueva fecha para reprogramar el concierto”, añade.

Comunicado del Gran Teatro Nacional.

Milena Warthon, llegó a la provincia de Yungay, Áncash, en la región de Huaraz, para grabar el videoclip de su nueva canción. En su estadía en esta parte del Perú, fue ovacionada por sus fans.

“Vamos a seguir haciendo videos alrededor del Perú, de toda la comunidad andina, también tengo una canción que hemos grabado en Bolivia así que, siempre voy a volver aquí a la tierra de mi mamá, creo que es muy importante para mí”, dijo.