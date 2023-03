José Cueto a Margot Palacios al interrumpirlo en su intervención en el Congreso: “Estoy hablando señora, por favor, cállese la boca”

José Cueto tuvo un incidente con Margot Palacios en interpelación a Vicente Romero. Canal N

Los congresistas José Cueto (Renovación Popular) y Margot Palacios (Perú Libre) tuvieron un incidente este jueves 9 de marzo en el Pleno del Congreso de la República, mientras se debatía la interpelación al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero.

Te puede interesar: José Cueto sostiene que los ministros de Defensa e Interior son los responsables políticos de las muertes de soldados en Puno

En el debate, los diferentes congresistas fueron brindando sus puntos de vista sobre la conveniencia de esta interpelación. Sin embargo, Palacios interrumpía constantemente, pese a que no se le había extendido el uso de la palabra.

Fue durante el turno de Cueto que, finalmente, se dio este incidente. El legislador de Renovación Popular decidió dedicar unos minutos de su intervención a hacer un llamado a la mesa que conducía la sesión para que se ponga “orden”.

Te puede interesar: Patricia Chirinos presentó denuncia constitucional contra Betssy Chávez por participar en el autogolpe de Pedro Castillo

“Ponga orden en este hemiciclo. No podemos permitir que una persona trate irrespetuosamente al invitado, por más que se le quieran censurar. Eso no tiene nada que ver. Si no demuestra respeto, lo mínimo que pueden hacer (...)”, exponía Cueto cuando Palacios empezó a alzar la voz y lo interrumpió.

“Estoy hablando, señora, por favor, cállese la boca”, manifestó Cueto también alzando la voz.

Te puede interesar: “Feliz Día Internacional de la Mujer, menos a Waldemar”: la lamentable reciente frase de un congresista

“Tiene que tener un poco de respeto con la gente que está acá y con el auditorio. Si no lo tiene, yo le pido [a la mesa que conduce esta sesión parlamentaria] que la llame al orden, que repita, porque acá no se puede tratar a una persona como ‘este’. No le gustaría a usted que la llamemos como ‘esa’. No es. Es una falta de respeto, así que aprende a respetar, ya que no sabe representar al Congreso”, complementó Cueto.

Luego de ello, desde la mesa de conducción prosiguieron con el debate para interpelar al ministro.

La interpelación

Más de 100 preguntas relacionadas a los protocolos de la policía durante las protestas y la toma policial del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) respondió la tarde de este jueves el ministro del Interior, Vicente Romero.

El funcionario es acusado de eludir responsabilidad política en el marco del accionar de la policía en las manifestaciones sociales en contra de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.

En su respuesta, señaló que se han seguido los protocolos existentes y que no se han dado “disposiciones que contravengan la ley del uso de la fuerza de la Policía Nacional”. Añadió que, desde que asumió la cartera del Interior, el 13 de enero, se ha enviado diversos documentos a las instituciones correspondientes para que se garantice y resguarde la integridad física de las personas, así como también se resguarde la propiedad pública y privada.

Las respuestas de Romero fueron acotadas y, según se recoge de las declaraciones de los congresistas de diversas bancadas, no fueron satisfactorias.