Arequipa: remueven a funcionaria de municipio por contratar show con strippers

El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, pidió disculpas porque el municipio contrató un show con strippers para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Como se hizo público, la ahora exsubgerente del área de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Virginia Bustos Valdivia, estuvo detrás de la contratación del show. Por esto, el alcalde declaró que ella fue removida de su cargo. Ella laboraba en este municipio desde la gestión anterior.

El alcalde también explicó que la municipalidad no pagará a los strippers por el espectáculo y aclaró que no se hizo ningún pago por adelantado. Según él, el servicio habría costado S/2.000.

“Me sorprendió ver strippers en el evento”, comentó.

Víctor Hugo Rivera también aseguró que investigarán a todos los trabajadores que habrían estado detrás de esta contratación.

“En las especificaciones del presupuesto, solo figuraba el término ‘show artístico’, mas no que iban a contratar a bailarines de ese tipo. Yo ni bien inició este acto ‘deplorable’, me levanté de mi silla y me fui a mi oficina. De inmediato comuniqué al gerente municipal José Augusto Arce que dé por terminada esa parte de la ceremonia por el Día de la Mujer”, declaró a El Búho.

No es la primera vez que municipios buscan agasajar con shows de strippers en días conmemorativos. En 2022, el alcalde del distrito de Paucarpata hizo lo mismo como parte de un homenaje por el Día de la Madre.

Investigado por lavado de activos

Precisamente durante el miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizó una audiencia en el que el Ministerio Público pidió ampliar el plazo de investigación al alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, por la presunta comisión de lavado de activos.

La investigación fiscal contra el actual alcalde provincial de Arequipa inició el 21 de marzo de 2018, a raíz de que el ciudadano Juan Carlos Belzu denunció una incoherencia en la hoja de vida que el funcionario presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales de ese año.

En el documento que presentó se leía que poseía dos lujosos autos y dos inmuebles, pero lo extraño era que no poseía suficiente dinero para adquirir esos bienes.

Según el expediente fiscal, el alcalde compró una camioneta de marca Ford Ranger, de placa V9R-788, que costaba S/131.168, y un auto Jeep Cherokee, de placa V8A-389, valorizado en S/122.000. También adquirió un departamento en la urbanización El Ensueño y un terreno en Sachaca, que costaron S/134.210.

Durante el tiempo de investigación adicional, el Ministerio Público busca dar con un informe que indica las ganancias de Víctor Hugo Rivera durante el tiempo en que ejerció como profesor de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Católica de Santa María.

Además, pretenden encontrar un documento de auditoría externa realizada por el Club Internacional sobre la gestión de Victor Hugo Rivera durante los años 2015 y 2017.

El alcalde provincial de Arequipa negó haber cometido este delito y afirmó que las razones por las que lo investigan son políticas. Afirmó que colaborará con el Ministerio Público.