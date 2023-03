Sporting Cristal se salvó de penal en contra ante Huracán tras rectificación del VAR en Copa Libertadores

La pelota había chocado en el pecho de Jhilmar Lora, que en todo momento estuvo tranquilo y esperó las imágenes. (Video: ESPN).

Sporting Cristal se enfrentaba en condición de visitante ante Huracán de Argentina en un cotejo válido por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2023. Desde el comienzo, los dueños de casa se hicieron con la posesión de la pelota y buscaron moverla de manera inteligente para encontrar los espacios y generar peligro. Por su parte, los ‘celestes’ trataron de apelar a los contragolpes, aunque cada vez que tuvieron ocasiones de jugar y ser protagonistas, no dudaron en hacerlo. Sin embargo, el marcador estuvo cerca de sufrir variaciones luego de que el árbitro sancionara penal por supuesta mano de Jhilmar Lora, aunque con la revisión en el VAR, rectificó su decisión.

Esta acción se llevó a cabo a los 48 minutos. El arquero del ‘Globo’, Lucas Cháves, empezó a jugar desde su zona tras un disparo desviado de Ignácio da Silva. Tocó con Fernando Tobio, quien se apoyó con un compañero, aunque la presión de los dirigidos por Tiago Nunes les impedía salir con facilidad. De pronto, Cháves tuvo que enviar un balón largo que fue ganado por Nicolás Cordero por arriba, que de inmediato descargó de cabeza por el costado izquierdo con Juan Gauto.

El volante combinó con Guillermo Benítez y este se la devolvió. El balón terminó en los pies de Federico Fattori, quien modificó de banda con Guillermo Soto, que aprovechó un mal control de Washington Corozo para hacerse con la pelota, proyectarse por el sector derecho y sacar un centro, el cual fue impactado por la cabeza por Gauto, cuyo pase chocó en Jhilmar Lora en una jugada que no parecía clara. En eso, el árbitro Andrés Matonte sancionó la pena máxima, lo que provocó el reclamo de los jugadores ‘rimenses’, que no entendían esta decisión porque consideraban que no era mano.

Apenas unos minutos después, el juez uruguayo recibió el llamado del VAR para revisar la acción de manera detenida, algo que finalmente sucedió. Y luego de ver un par de tomas, el colegiado se pudo percatar que el esférico había chocado en el pecho del lateral nacional. Ahora, posiblemente, al momento del cabezazo y por la rapidez de la jugada, el hecho de que el peruano haya tenido los brazos abiertos habría confundido a Matonte, quien posteriormente rectificó su decisión y anuló el penal.

La imagen que el árbitro revisó en VAR sobre la acción de Jhilmar Lora en Sporting Cristal vs Huracán. (FOX Sports)

Evidentemente, de no haber corregido su dictamen, Sporting Cristal podría haberse visto comprometido por un eventual gol de parte de Huracán, que habría complicado su manera de afrontar el partido. El técnico de los ‘bajopontinos’, Tiago Nunes había planteado un encuentro con la firmeza de los defensores en el fondo, aunque al momento de atacar, con la imaginación y destreza de los volantes y atacantes para causar daño en arco argentino. Sin embargo, hasta ese momento del primer tiempo, fueron los locales los que se impusieron en el juego y mostraron mayor intensidad y movilidad para batir la valla de Renato Solís.

Crecimiento futbolístico de Jhilmar Lora

Jhilmar Lora ha experimentado una notable mejora en su juego a partir de este año en Sporting Cristal. A pesar de que sus primeros años fueron muy auspiciosos, con el entrenador Roberto Mosquera en el 2022 no gozó de muchas oportunidades y estuvo principalmente en el banco de suplentes. Johan Madrid le había ganado la lucha por el lateral derecho. Incluso se voceó la posibilidad de que salga del equipo en busca de mayores chances de juego, aunque terminó quedándose.

Con la partida de Mosquera y la llegada de Tiago Nunes, la situación cambió para Lora. Y es que el brasileño le otorgó la confianza que necesitaba y pudo asentarse como titular en estos primeros meses del 2023. Prueba de esa seguridad en sus movimientos se pudo reflejar en el golazo que le marcó a Nacional de Paraguay en Lima, que junto al de Corozo le dieron al elenco ‘cervecero’ el pase a la fase 3 de la Copa Libertadores.