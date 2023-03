Selección peruana: Erick González reveló que lloró de alegría tras su primera convocatoria

El volante defensivo contó que le salió una lágrima de alegría al saber que fue convocado.

El mediocampista Erick González fue una de las novedades de Juan Reynoso en el microciclo de la selección peruana previo a los partidos amistosos ante Alemania y Marruecos por la próxima fecha FIFA de marzo. El volante defensivo habló acerca de como se entero que lo convocaron y que derramó una lágrima de felicidad al ver la noticia.

Te puede interesar: Cuando Real Madrid llegó a Perú y se llevó una derrota ante un combinado del campeonato local

“La verdad que la convocatoria me tomó muy sorprendido. Yo salí de entrenar y me fui directo al auto para regresar a casa a tomar la siesta. Me emocioné demasiado, porque a la hora de subirme al carro, me empezaron a llegar mensajes y no entendía que pasaba”, sostuvo en una entrevista para radio Ovación.

“Después, vi un mensaje de un amigo y me manda el pantallazo y me dice felicitaciones. Abro el chat y lo primero que hice fue botar unas lágrimas de emoción. Esos fueron los primeros instantes de lo que viví”, relató.

Te puede interesar: Joven promesa de Bayern Munich, que jugó por Alemania, debutó con la selección peruana

Además, el mediocampista de 26 años afirmó que quiere seguir formando parte de las convocatorias: “Yo no quiero ir, presentarme y regresar. Yo quiero gustarle al ‘profe’, llenarle los ojos, devolverle la pequeña oportunidad que me ha dado y tratar de meterme a la lista de 18″.

González es uno de los principales jugadores de Carlos A. Mannucci. De los cuatro partidos que disputado en Liga 1, ha sido titular en todos los encuentros. Solo en la derrota ante César Vallejo fue sustituido por Joao Villamarín en el inicio del segundo tiempo.

Te puede interesar: La decisión de Ricardo Gareca que deprimió a Reimond Manco y frustró su regreso a la selección peruana

Los jugadores que fueron convocados para el microciclo empezaran los trabajos el martes 14 de marzo. Estarán bajo las órdenes de Juan Reynoso, técnico de Perú, hasta el sábado 18 de marzo.

El mediocampista fue titular en todos los partidos del 'tricolor'.

Gran partido ante Universitario

El ex Academia Cantolao también se refirió a su desempeño ante Universitario por la fecha 6. El volante defensivo mencionó que nunca observa a su siguiente rival, sino que trata de entrenar de la mejor manera. Asimismo, dijo que el jugar ante un equipo grande y a estadio lleno fue una sensación muy linda.

“A título personal, no me gusta mirar a los equipos, ya sea cual sea el equipo, siempre trato de prepararme lo mejor posible durante la semana. Trato de descansar, comer bien y respetar mis horarios. El partido contra la ‘U’ fue un encuentro muy lindo, porque el estadio estuvo lleno con hinchas del ‘tricolor’ y de la ‘U’”, mencionó.

“Se había hablado bastante de que la ‘U’ venía con el “cuchillo entre los dientes”, porque tenían que sumar. Gracias a Dios, se nos dio el resultado a nosotros y si, cuando juegas contra un equipo grande, como la ‘U’, los reflectores siempre van a estar. Me desenvolví muy bien y tuve un buen trabajo, al igual que todo el equipo. Gracias a Dios, sacamos el triunfo adelante”, recalcó.

González detalló acerca de su amistad con Bryan Reyna, con quién compartió equipo el año pasado en Cantolao. El jugador de 26 años se alegró por el gran trabajo que ha estado haciendo el extremo de Alianza Lima. El mediocampista se refirió a su compañero de equipo, Matías Succar, que también fue convocado para el microciclo.

“La verdad que a Bryan Reyna le fue muy bien. Yo lo conozco desde muy chico. Hemos compartido muchas cosas, a nivel de juventud. El año pasado lo tuve en Cantolao. Me alegre por él, por el trabajo que también viene haciendo. Es lindo debutar con la selección mayor ante otro país”, declaró.

“Aún no me he comunicado con Matías Succar. Si, me di cuenta que también va al microciclo. De acá, obviamente lo voy a llamar para ver como hacemos. Él ya ha estado convocado”, finalizó.