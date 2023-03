Karla Tarazona y Kurt Villavicencio le dijeron adiós a Melissa Paredes: “La vida suele ser injusta”

Karla Tarazona y Kurt Villavicencio le dijeron adiós a Melissa Paredes. Panamericana TV.

Aunque la criticaron duramente en su momento por su conflicto legal con Rodrigo Cuba, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio lamentaron la abrupta salida de Melissa Paredes de ‘Préndete’. Los presentadores de TV ya no trabajarán más con la modelo, ya que esta fue separada del canal al no renovarse su contrato.

“Gracias a todo el equipo de producción, son maravillosos. Lo he pasado increíble, desde el día uno me han tratado muy bonito. Mi experiencia ha sido maravillosa. Gracias, son un gran equipo. Sigan para adelante como programa, que sigan los éxitos, por más que muchas personas los critiquen porque no prenden o por el poquito rating”, expresó Melissa en su último día.

Melissa Paredes le dijo adiós a 'Préndete'.

Acto seguido, Kurt Villavicencio, alias ‘Metiche’, sorprendió a los televidentes al mostrarse conmovido por la partida de Paredes. Desde que fue ampayada con Anthony Aranda, él ha sido uno de sus principales detractores, cosa que cambió cuando empezaron a trabajar juntos.

“A mí no me gustan las despedidas. Te deseo lo mejor, Melissa. Aprendí a conocerte. Yo no puedo fingir que las lágrimas me salgan… Conocí a una Melissa Paredes muy trabajadora, chambeadora. A mucha gente no le podrá gustar las decisiones que cometió en su vida, pero también hay gente que la quiere. Como siempre digo, en la vida hay revanchas y en algún momento llegará”, señaló el conductor de TV.

Por su parte, Karla Tarazona dejó en claro que está apenada por no trabajar más con Paredes, aunque la gente piense lo contrario. “Pueden opinar y decir lo que quieran, pero tú, yo y Kurt, y la gente que ha estado en este piso, sabemos lo que pasaba entre nosotros”, sostuvo.

“Me verán hipócrita, pero la verdad no me interesa. A mí me importa lo que la gente, que vivió el día a día conmigo, conoce de mí y de ti. Me da mucha pena lo que pasa. La vida suele ser injusta, pero también considero que todo tiene un por qué y para qué. Estoy segura que algo bueno llegará a tu vida”, acotó.

Melissa Paredes recibió un arreglo floral en su último día en 'Préndete'.

El futuro laboral de Melissa Paredes

Se desconoce qué hará Melissa Parades, luego de haber sido retirada de ‘Préndete’. La modelo duró solo un mes en Panamericana TV y se rumorea que no renovó contrato por el bajo rating y también porque le entabló una denuncia a Lady Guillén, figura del canal 5.

Cuando anunció que no seguiría más en el programa, la actual pareja de Anthony Aranda evitó decir a qué programa se iría luego.

Recordemos que Melissa ha sido conductora de ‘América Hoy’, de América TV; de ‘Mujeres al Mando’, de Latina TV; y ahora de ‘Préndete’, de Panamericana TV.

Por el momento, Melissa Paredes está centrada en la demanda que interpuso en contra de la conductora de ‘Dilo Fuerte’. La acusó de haber violentado la intimidad de su hija de cinco años al emitir audios y videos de la menor en su programa. “Con mi abogado estamos trabajando en ello y para enseñarles a la gente de la televisión que uno no puede hacer televisión dañando a las personas, uno tiene que ser bastante responsable con lo que pone o dice en televisión”, dijo a Trome.