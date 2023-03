Presentan proyectos de ley para acusar constitucionalmente a jefes del JNE, la ONPE y el Reniec

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. (ANDINA)

Al menos dos iniciativas legislativas se presentaron, este último nueve de marzo, en relación a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Ambos proyectos de ley están promovidos por las bancadas de Acción Popular (AP) y Fuerza Popular (FP), por separado, para acusar constitucionalmente a los eventuales jefes de las entidades electorales de estimarse conveniente.

El Proyecto N° 4435 tiene como autor al legislador Elvis Vergara, en conjunto con ocho de sus colegas, y sostiene que esta medida “fortalecerá el orden constitucional y garantizará el efectivo cumplimiento de los valores democráticos”.

“Es de amplio conocimiento que, gran parte de los funcionarios públicos que han ejercido altos cargos, se han visto involucrados de manera directa o indirecta en investigaciones de casos de delitos en contra de la administración pública”, se señala.

Además, se precisa que será la Comisión Permanente la que acusará ante el Congreso a los titulares del JNE, ONPE y Reniec “por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.

“El control político que ejerce el Congreso de la República en relación a la presente propuesta de reforma constitucional, aportará al sistema electoral y a nuestro ordenamiento jurídico en general, garantizará el efectivo cumplimiento de los valores democráticos y servirá para reducir el índice de delitos en contra de la administración pública”, se puntualiza.

Fuerza Popular

Mientras tanto, la congresista Patricia Juárez extendió el Proyecto de Ley N° 4430, junto a otros cuatro de sus colegas, y coincide en acusar constitucionalmente a los mencionados “por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas”.

“Pueden ser pasibles de responsabilidad política, pudiendo ser sancionados de acuerdo con la falta política o infracción constitucional cometida”, se extrae del documento.

Además, se rechaza que solo pueda implementarse este recurso en contra de altos funcionarios como el presidente de la república, los ministros de Estado, los congresistas, los miembros del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los jueces supremos y fiscales supremos, y los titulares de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

“Estos funcionarios tienen la prerrogativa-deber (...) de antejuicio y juicio político (...) no hay razones para que no tenga el mismo tratamiento en tanto prerrogativa y deber, cada miembro del Pleno del JNE independientemente de que provengan o no del Poder Judicial o del Ministerio Público”, se comenta.