Lo que realmente dijo Yahaira Plasencia sobre los cantantes de salsa en el Perú

Entrevista de Yahaira Plasencia con Tobi Te Ve | YouTube

Yahaira Plasencia está en boca de todos luego de que se viralizaran unas declaraciones que dio en una entrevista para Tobi Te Ve en las que habló de la salsa en el Perú. La cantante señaló que era la única mujer peruana trabajando en este género, lo que causó la indignación de varios cibernautas.

Frente a ello, la intérprete de ‘Y le dije no’ salió al frente a aclarar lo que realmente quería decir. Explicó que este video estaba sacado de contexto, porque se estaba refiriendo a que era la única mujer en la terna a la que estaba nominada en Premio Lo Nuestro.

La entrevista completa está publicada en el canal de YouTube de Tobi Te Ve y se realizó durante los días de presentación del mencionado premio. Allí se puede ver todo lo que dijo y el contexto en el que sucedió.

De acuerdo al clip, en un principio el entrevistador le consulta si es que quisiera encontrarse con alguno de los demás cantantes que estaban nominados en su terna Canción del Año - Tropical. “Estás nominada con ‘La cantante’, una versión femenina del tema de Héctor Lavoe. También estás nominada con estos grandes de la música. ¿A quién quieres cruzar y decirle algo?”, expresó el popular ‘Tobi’.

Yahaira Plasencia en entrevista para Tobi Te Ve. (YouTube)

Ante ello, Yahaira Plasencia destacó a Marc Anthony, a quien meses atrás conoció gracias a Sergio George. “Yo tuve la oportunidad de conocer a Marc, lo conocí acá en Miami en el estudio, estaba grabando con Sergio y me quedé como 4 horas en el estudio. Pude conversar con él, me aconsejó también, es una excelente persona, pero sobre todo ser humano. Me pareció muy chévere poder conocerlo y estoy nominada hoy con él, Romeo Santos, Prince Royce y Luis Figueroa. Creo que es una terna de talla mundial, pero ya el estar ahí es una bendición”, comentó al inicio.

Seguido, el entrevistador le consultó sobre las enseñanzas que había recibido por parte del salsero. ¿Qué te aconsejó?, ¿qué te dijo?”, cuestionó.

Yahaira Plasencia se explayó y fue en ese momento que señaló que era la única mujer salsera que estaba nominada en la categoría Canción del Año - Tropical. “Me dijo que esta carrera es complicada, es de valientes y hay que seguir luchando. Sobre todo para este género la salsa que siempre ha estado liderada por hombres. Ahora hay una mujer, soy la única mujer, la única peruana, la única mujer haciendo salsa, haciendo música tropical y eso es un premio para mí, ya el estar ahí es muchísimo”, sentenció la peruana.

La aclaración de Yahaira Plasencia

Luego de que se viralizara el clip en el que Yahaira Plasencia dice que es la única mujer que hace salsa en el Perú, decidió salir a aclarar en Instagram. La cantante compartió una historia de Instagram en la que explicó lo que realmente quería decir y expresó su admiración por sus colegas.

“Hola, chicos. La verdad es que no suelo aclarar ningún tipo de noticia que salga sobre mí, pero creo que esta si es necesario hacerlo por el respeto, el cariño y la admiración que le tengo a cada una de mis colegas, de todas las mujeres que vienen haciendo salsa en el Perú”, empezó explicando.

Tras ello, comentó que estaba hablando de la nominación en la que se encontraba, pues en la terna solo había hombres. “Cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa, me refería a la terna a la que estaba nominada, porque ustedes pudieron ver que eran puros hombres. Entonces yo me refería a eso”, agregó.

Yahaira Plasencia explica por qué dijo que era la única mujer peruana que hace salsa | Instagram

Finalmente, aseguró que siempre ha destacado el trabajo de todas las salseras peruanas en entrevistas nacionales e internacionales, por lo que no tiene nada contra nadie. “Igual creo que cada vez que he podido mencionar en una entrevista, ya sea en el extranjero o aquí en mi país sobre el talento, el trabajo y todo el empeño que le vienen poniendo mis colegas a este género de la salsa, siempre trato de resaltarlos. Saben el cariño y el respeto que les tengo a cada una de ellas. Veía necesario poder hacer esta aclaración”, finalizó.