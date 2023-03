Christian Domínguez se enfrentó con Janet Barboza para defender a Yahaira Plasencia: “Dejen de lapidar”

Christian Domínguez se mostró fastidiado luego que Janet Barboza lanzara fuertes críticas contra Yahaira Plasencia por supuestamente decir que es la única mujer que hace salsa en Perú. El cantante indicó que él ha visto la entrevista completa y no es lo que su colega dijo. Además, señaló que le molesta que la acusen sin sentido.

“A mí me molesta la falta de comprensión de lectura”, señaló Christian Domínguez bastante fastidiado, refiriéndose a las palabras de Janet Barboza, quien aseguró: “Yahaira metió las cuatro y las metió toditas”.

Asimismo, aclaró que ella no ha pedido disculpas, como indicaron sus compañeras, Yahaira Plasencia ha aclarado el malentendido. Además, pidió que ya dejen de atacar a los artistas que nos representan en el extranjero.

“Como artista te lo voy a decir claro, no me pongan la música de broma porque esto es algo serio. Yo fui el primero en renegar cuando se autodenominó La Patrona, yo le dije eso está mal, porque tú no te puedes dar un nombre que no te ha dado el público. Yo vi la entrevista, y han reposteado (las artistas) porque claramente ella se refiere a que los hombres lideran la terna y ella es la única peruana en esa terna. Por eso, inteligentemente, Daniela la ha reposteado. Ella no ha pedido disculpas y ella ha aclarado lo que ha pasado”, indicó.

“Somos artistas. Por favor dejen de tratar de lodear y lapidar a la gente que nos representa afuera”, acotó bastante incómodo.

Christian Domínguez se enfrentó con Janet Barboza.

Por su parte, Janet Barboza se mantuvo en su posición y aclaró que es bonito respaldar a los artistas, pero tampoco se puede defender lo indefendible.

“No podemos ser más papitas del Papa”, indicó la conductora de TV, quien rápidamente logró la respuesta del cantante. Christian Domínguez aseguró que él no busca defender a alguien solo por el hecho de respaldar a un músico.

“Jamás apoyaría a alguien que no lo merecen”, sentenció el conductor de ‘América Hoy’.

Ethel Pozo confesó que no había visto la entrevista completa, mientras que Brunella Horna y Edson Dávila respaldaron las palabras de Christian Domínguez.

¿Por qué ha sido cuestionada Yahaira Plasencia?

Yahaira Plasencia ha sido fuertemente criticada por supuestamente decir que es la única mujer que hace salsa en el Perú. Sin embargo, la propia cantante salió aclarar que ella se refería a su nominación en Premios Lo Nuestro, donde competía en su categoría con hombres, siendo ella la única figura femenina.

No obstante, no todo fue rechazo, pues muchos usuarios salieron a defender a la cantante, indicando que es importante ver la entrevista completa antes de juzgar.

Yahaira Plasencia brindó una extensa entrevista al canal de YouTube TobiTeVe. La cantante respondió sobre su nominación en premios Lo Nuestro y sobre la salsa en Perú.

La defensa de Yahaira Plasencia

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la cantante explicó por qué, supuestamente, dijo que era la única mujer que hacía salsa en el Perú. Yahaira Plasencia señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Hola, chicos. La verdad es que no suelo aclarar ningún tipo de noticia que salga sobre mí, pero creo que esta si es necesario hacerlo por el respeto, el cariño y la admiración que le tengo a cada una de mis colegas, de todas las mujeres que vienen haciendo salsa en el Perú”, empezó explicando.

La artista indicó que se refería a que ella era la única fémina nominada en la categoría Canción del año - Tropical, pues peleaba la terna con artistas internacionales, tales como Marc Anthony, Prince Royce, Luis Figueroa y Romeo Santos.

“Cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa, me refería a la terna a la que estaba nominada, porque ustedes pudieron ver que eran puros hombres. Entonces yo me refería a eso”, remarcó la cantante de ‘Y le dije no’.

“Igual creo que cada vez que he podido mencionar en una entrevista, ya sea en el extranjero o aquí en mi país sobre el talento, el trabajo y todo el empeño que le vienen poniendo mis colegas a este género de la salsa, siempre trato de resaltarlos. Saben el cariño y el respeto que les tengo a cada una de ellas. Veía necesario poder hacer esta aclaración”, finalizó.