Yarita Lizeth revela que le cancelaron concierto en Lima tras apoyar huelgas contra el Gobierno. Youtube / Carlos Orozco

La cantante folclórica Yarita Lizeth confesó que el concierto que iba a dar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, el próximo domingo 2 de abril, fue cancelado de manera inesperada. En dicho espectáculo musical, se iba a presentar con Pelo D’ Ambrosio, Los Shapis, Los Hermanos Curi y el Grupo Río.

Esta revelación se dio durante una extensa entrevista con Carlos Orozco, en donde la popular ‘Chinita del amor’ explicó que desconoce las razones de la cancelación de su concierto. Sin embargo, resaltó que le llegó la noticia, luego de haber apoyado públicamente la denominada ‘Toma de Lima’.

“No quieren que me presente en el Anfiteatro, tampoco en la Explanada. No sé (quién no quiere). El contrato yo lo tenía desde el año pasado con la señora Lilina, la organizadora. Ella me dijo que haría un evento para abril, esto cuando no había huelga ni problemas políticos. Yo le dije gracias porque nunca me había presentado allí, era un honor”, explicó Yarita Lizeth inicialmente.

“Pasaron todo lo de las huelgas y la organizadora me dice que se suspendió. Pregunté por qué si ya estaba el contrato, el permiso y todo. No me dio explicaciones, solo me dijo que se suspendió todo el evento. Nadie se va a presentar. Tal vez no quieren que mi música se toque, no les gusta, no sé”, agregó consternada.

Concierto de Yarita Lizeth en Lima fue cancelado.

Yarita Lizeth indicó que, actualmente, está enfocada en su carrera musical y en los conciertos que tiene pactados en provincia y fuera del país. “Seguiré con mis canciones, en lo mío. Volveré a Estados Unidos en marzo. Luego, estaré unas semanas en Tacna y me voy a Argentina, tengo una gira allí”, sostuvo.

El papel de Yarita Lizeth en las huelgas

En enero de 2023, la cantante vernacular jugó un papel importante durante las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Yarita Lizeth puso a disposición el bus de su agrupación para que los manifestantes en Juliaca sean trasladados a Lima. Además, donó 50 mil soles para los familiares de los fallecidos y heridos.

Debido a su accionar, la Fiscalía anunció que se le abrirá una investigación preliminar por su rol en las huelgas. Los pobladores de Juliaca le mostraron su respaldo a la artista nacional.

“Me llegaron videos de mi tierra, videos hirientes. Vine acá a Lima y no podía viajar a Juliaca porque habían tomado el aeropuerto. Se cancelaron muchos eventos por el sur. Por eso dije qué hago, ahí fue que hablé con mi hermano y me dijo lo que pasaba, la gente no tenía donde quedarse. No lo pensamos dos veces e hicimos la entrega (de donativos). Eran mis ahorros, de la empresa y de mí persona”, contó en la entrevista con Carlos Orozco.