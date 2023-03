Selección peruana: la actualidad de los jugadores de la última convocatoria de Juan Reynoso

El presente de los últimos convocados a la selección peruana.

La selección peruana está muy cerca de volver a tener acción por la fecha FIFA de marzo y Juan Reynoso anunciará este jueves a los convocados para medirse con Alemania y Marruecos en Europa. Por esa razón, repasaremos el presente de los futbolistas que estuvieron en el último llamado del técnico nacional.

La última nómina del ‘Cabezón’ fue en noviembre para enfrentar a Bolivia y Paraguay en el Perú. Esa convocatoria estuvo llena de muchos jugadores de la Liga 1. ¿Por qué? Al no ser fecha FIFA, muchos clubes extranjeros decidieron no darle permiso a los deportistas ‘incaicos’. Eso no fue obstáculo para que la ‘bicolor’ se quede con dos victorias.

La lista estuvo conformada por 27 jugadores, de los cuales 15 fueron del medio local y el resto de diferentes ligas. Asimismo, previo al partido con la ‘albirroja’, Jostin Alarcon fue incluido, y después de ese mismo cotejo, Alexander Succar, Pedro Aquino y José Carvallo quedaron desafectados.

Foto: @SeleccionPeru.

Jugadores de la Liga 1

En cuanto a los arqueros, José Carvallo y Carlos Cáceda han sido titulares en todos los partidos de este año con Universitario de Deportes y Melgar, correspondientemente. No obstante, Alejandro Duarte tuvo un choque con un rival en la presentación de Sporting Cristal ante Deportes Tolima y se lesionó el hombro, lo cual lo viene alejando de las canchas.

En la defensa, Roberto Villamarín y Paolo Reyna mantienen su regularidad en Deportivo Binacional y Melgar, pero sus equipos no atraviesan un gran momento en la Liga 1. Carlos Ascues, de la mano de Sebastián Abreu, viene destacando en Universidad César Vallejo y es líder del Torneo Apertura.

Respecto a la volante, los jóvenes Yuriel Celi y Bryan Reyna dieron el salto de Carlos A. Mannucci y Academia Cantolao a clubes grandes como Universitario y Alianza Lima. Este último es una pieza consolidada en el esquema de Guillermo Salas.

Asimismo, Piero Quispe, Jairo Concha, Alexis Arias, Jesús Castillo y Jostin Alarcón se han ganado un lugar en sus respectivos conjuntos. Incluso los dos integrantes de Sporting Cristal han tenido participando en torneo internacional como es la Copa Libertadores.

En la ofensiva, Alex Valera y José Rivera vienen teniendo minutos en la ‘U’ y Alexander Succar no muchos, pues recientemente se recuperó de su lesión. Luis Iberico, por su parte, es el dueño de la banda izquierda de Melgar. De los cuatro, el único que ha podido anotar este año es el exfutbolista de Deportivo Llacuabamba.

Universitario enfrentó a Cantolao en su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2023

Futbolistas del extranjero

Pedro Gallese es titular indiscutible y no se cansa de destacar en Orlando City. Recientemente una tajada del ‘Pulpo’ fue elegida entre las mejores de la jornada de la Major League Soccer. Wilder Cartagena, su compañero de equipo, no cuenta con la misma regularidad del portero. Solo registra un partido como inicialista.

Alexander Callens y Luis Abram cambiaron de club. El primero emigró al fútbol español y fichó por Granada, mientras que el segundo se incorporó a Atlanta United de la MLS. Ambos centrales, por el momento, no consiguen consolidarse. En cambio, Miguel Araujo y Marcos López, quienes militan en Países Bajos, si han podido participar en varios cotejos.

En el mediocampo, el único que juega constantemente es Christofer Gonzales en Al Adalah de Arabia Saudita. Sergio Peña de Malmo, Pedro Aquino de América y Christian Cueva llegarían con poco ritmo a los amistosos de Perú. Por ejemplo, ‘Aladino’, que fichó por Alianza Lima, no ha disputado ningún compromiso en este 2023.

Percy Liza es el delantero que viene sorprendiendo. A su corta edad, viene competiendo en una de las ligas más fuertes de Europa, la portuguesa. Hasta ya marcó su primer gol con la camiseta de Marítimo ante Santa Clara.

El gol de Percy Liza en el triunfo de Marítimo ante Santa Clara. | Sport TV

Nueva convocatoria de la selección peruana

Juan Reynoso ofrecerá una conferencia, en la cual dará a conocer los nuevos convocados. Este evento se llevará a cabo el jueves 9 de marzo a las 12:00 horas y será transmitido por FPF Play y por el canal de Youtube. Además, podrás enterarte de todos los detalles por medio de Infobae.

Este llamado será para los partidos con Alemania y Marruecos. El choque con la selección europea se realizará el sábado 25 de marzo en Mainz y el enfrentamiento con los africanos se disputará el martes 28 del mismo mes en Madrid.