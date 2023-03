Partidos de hoy, miércoles 8 de marzo: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 8 de marzo: canales de TV, horarios y resultados en vivo.

Hoy miércoles 8 de marzo se llevarán a cabo diversos partidos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, se conocerá a dos clubes clasificados a los cuartos de final de la Champions League. Asimismo, se disputarán enfrentamientos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En este última habrá duelo de equipos peruanos.

Deportivo Binacional y Universidad César Vallejo protagonizarán el primer partido entre clubes nacionales en la Sudamericana y este se jugará en el estadio Nacional de Lima tras el cambio de sede. El ganador avanzará a la fase de grupos del certamen de Conmebol y en caso de quedar igualados los 90 minutos, no habrá tiempo extra y todo se definirá por penales.

El ‘poderoso del sur’ viene de igualar 2-2 con Sport Boys por la Liga 1, mientras que los ‘poetas’ superaron 2-0 a Carlos A. Mannucci en los minutos finales. Los dos clubes viven momentos diferentes en el campeonato peruano. El primero se encuentra en las últimas posiciones y el segundo está muy cerca de las primeras ubicaciones.

Foto: @clubucv.

El Vallejo vs Binacional no será el único duelo por la primera fase de Sudamericana, sino también habrá choques entre clubes de otro países tales como Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe, Defensor Sporting vs. Danubio y más.

En cuanto a la Liga de Campeones, se realizarán dos partidos. PSG visitará a Bayern Munich en Alemania con la ilusión de remontar la llave y conseguir su boleto a la siguiente fase. El equipo de Francia tiene dos obstáculos, deberá ganar por diferencia de dos goles y suplir la ausencia de Neymar Jr por lesión.

Además, AC Milan buscará meterse entre los ocho mejores de Europa. Ya le ganó por la mínima diferencia a Tottenham en Italia con gol de Brahim Díaz y querrá hacer lo mismo en Inglaterra. De lograrlo, se meterán a cuartos de la máxima competencia de UEFA después de once años.

AC Milan venció por la mínima diferencia a Tottenham en San Siro.

La fase 3 de la Copa Libertadores iniciará este miércoles con Magallanes de Chile vs Independiente Medellín en estadio El Teniente y Millonarios de Colombia vs Atlético Mineiro de Brasil en el Campín. Esta llave se define en partidos de ida y vuelta y el vencedor avanzará a la fase de grupos del torneo.

Por último, dos peruanos podría sumar minutos en la Concachampions. Se trata del volante Edison Flores y el defensor Anderson Santamaría. Este último con más probabilidades de ser titular en el cotejo entre Atlas de México y Deportivo Olimpia de Honduras.

Partidos de Champions League

- Tottenham vs AC Milan (15:00 horas / Star+, ESPN2)

- Bayern Munich vs PSG (15:00 horas / Star+, ESPN)

Partidos de Copa Sudamericana

- Defensor Sporting vs Danubio (17:00 horas / DirecTV)

- Club Guaraní vs Sportivo Ameliano (17:00 horas / DirecTV)

- Guabirá vs Oriente Petrolero (17:00 horas / Star+, ESPN3)

- Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe (19:00 horas / DirecTV)

- Estudiantes de Mérida vs Deportivo Táchira (19:00 horas / Star+, ESPN)

- César Vallejo vs Binacional (21:00 horas / Star+, ESPN)

Partidos de Copa Libertadores

- Magallanes vs Independiente Medellín (17:00 horas / Star+, ESPN2)

- Millonarios vs Atlético Mineiro (19:30 horas / Pluto TV, Star+, ESPN2)

Partidos de la Concachampions

- Tauro vs León (18:00 horas / Star+)

- Deportivo Olimpia vs Atlas (20:00 horas / Star+)

- Vancouver Whitecaps vs Real España (22:00 horas / Star+)

Partidos de Copa Argentina

- Sarmiento vs Chaco For Ever (15:10 horas / TyC Sports)

- River Plate vs Racing Córdoba (19:10 horas / TyC Sports)