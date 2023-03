Pablo Sabbag reveló su proceso de transformación para ser futbolista: “A los 14 años tomaba y salía de fiestas”

Pablo Sabbag contó que no tenía los mejores hábitos cuando se iniciaba en el fútbol.

Pablo Sabbag es el delantero sensación de la Liga 1. Actualmente lleva tres goles en tres partidos disputados con Alianza Lima. No obstante, no todo fue bueno en la vida del colombiano, el cual tuvo que cambiar en varios aspectos para lograr ser futbolista profesional.

Te puede interesar: Alianza Lima: antes que Pablo Sabbag, los últimos delanteros extranjeros que hicieron goles en tres partidos consecutivos

“Todo comienza desde mi abuelo, que tuvo tres hijas y siempre quiso su varón y no pudo, él fue el presidente de Junior de Barranquilla y en mí encontró ese hijo que quería, entonces él me inculcó el fútbol desde pequeño”, contó en una entrevista con Al Ángulo.

“A los 15 años, mi abuelo me dice que me voy a Argentina a hacer unos entrenamientos para ver como me está yendo. Yo realmente busqué la parte del fútbol porque no sabían que hacer conmigo, yo salía de fiestas a los 14 años, tomaba, hacía unas cosas que un chico de 14 años no debía, comía super mal, del colegio me querían botar, todo mal”, continuó.

Te puede interesar: Pablo Sabbag y su golazo con Alianza Lima: definió desde fuera del área para 1-0 ante UTC

“Entonces me mandaron a Argentina porque no sabían que hacer conmigo y yo allá salía más. En ese momento, conocemos al presidente del Deportivo Cali y mis padres lo llaman y le dicen ‘no sabemos que hacer con Pablo, no está jugando, está gordo’ y él les dijo ‘tráiganlo aquí un mes’”, siguió.

Una vez instalado en el Deportivo Cali, Sabbag vivió un cambio radical. “Yo en mi casa tenía aire condicionado, una cama grande, muchas comodidades y ahora dormía en un camarote con diez compañeros más, tenía que comer todo lo que me daban ahí, solo podía salir hasta las 9 de la noche, pero eso fue lo que me dio la disciplina”, expresó.

Te puede interesar: Peter Arévalo comparó gol de Pablo Sabbag en Alianza Lima vs UTC con uno de Lionel Messi

“Estuve un año y medio y el tiempo máximo era seis meses, me quedé ese tiempo para aprender y cambiar. Fue muy duro porque otros compañeros le decían al técnico si él juega, yo no juego, algunos profesores me discriminaron. Yo era el diferente y apunta de trabajo me fui ganando el respeto”, finalizó.

El buen momento de Sabbag

El delantero llegó con un buen cartel a Alianza Lima esta temporada, debido a sus 15 goles con La Equidad en una liga más competitiva como la colombiana. Y realmente, José Bellina, director deportivo, y Guillermo Salas, técnico, no se equivocaron en la elección.

Y es que el ‘cafetero’ tuvo un impacto inmediato. Anotó uno de los dos goles en el triunfo ante Sport Boys. Luego, abrió el marcador en el clásico con Universitario de Deportes tras una gran acción personal. Y ahora último, le dio la victoria a los ‘íntimos’ ante Universidad Técnica de Cajamarca con una excelente definición. Con estas anotaciones, se ubica en la segunda posición de máximos artilleros del campeonato.

Para agregarle un dato, el cual no es irrelevante, le quitó el puesto a Hernán Barcos, referente, bicampeón y elegido dos veces consecutivas mejor futbolista de la Liga 1. ‘Chicho’ se decidió por el joven delantero y probablemente lo vuelva ratificar para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores, que iniciará en abril.

Foto: Alianza Lima.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá un duro reto el fin de semana. Se medirá con Cusco FC el sábado a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva por la jornada 8 del Torneo Apertura. Este compromiso será transmitido por la señal de Liga 1 Max.

Es una gran oportunidad para los ‘íntimos’ de seguir peleando arriba en la primera fase del campeonato peruano. Actualmente, se ubican cuartos con nueve puntos, a tres del líder, Deportivo Garcilaso. Eso sí, tienen un partido menos por la suspensión de su enfrentamiento con César Vallejo por la jornada 6.