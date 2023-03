Mayra Goñi expone a reportero de ‘Magaly TV La Firme’ y lo acusa de acoso: “Me tiene harta”

Mayra Goñi acusa de acoso a reportero de Magaly TV La Firme. (TikTok)

Mayra Goñi dejó a más de uno sorprendido al acusar a un reportero del programa de Magaly Medina de acoso. La modelo utilizó sus redes sociales para exponer su fastidio con el periodista, asegurando que le escribe a personas cercanas a ella para obtener información acerca de su trabajo en Estados Unidos.

Como se sabe, la actriz se encuentra radicando en tierras americanas desde hace más de un año y muchos se han preguntado a lo que se dedica en Miami. Si bien, la cantante aclaró en abril de 2022 que no podía ejercer su carrera de actuación hasta poner sus documentos en regla, hasta este 2023 continúa sin aparecer en alguna producción.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Mayra Goñi compartió el perfil del reportero de nombre Gian Franco Pérez y le pidió que deje de buscar a sus amistades. Además, recalcó que no se encuentra realizando ninguna actividad que pueda perjudicar su imagen.

“¿Puedes dejar de acosar a mi entorno? Como sea quieren buscar donde no hay, no van a encontrar nunca nada malo porque no hago nada malo”, escribió.

“Esa persona que les mostré me tiene harta. Les escribe a muchas personas de mi entorno laboral para preguntarle sobre mi vida para querer encontrar algo donde no va a encontrar porque no hay nada malo. Como sea quiere... qué intenso es”, agregó la influencer.

Mayra Goñi lleva una vida de lujos en Miami. (Foto: Instagram)

Reportero se defiende

Las palabras de Mayra Goñi no pasaron desapercibidas para Gian Franco Pérez, quien decidió responderle en su cuenta de TikTok. El comunicador negó cualquier tipo de acoso a la artista peruana y señaló que su trabajo se basa en la investigación, por lo que debe preguntar a varias personas para corroborar información.

“Investigación no es acoso, pero sí soy intenso”, escribió como descripción a su vídeo, para luego indicar que solo quiere saber de dónde obtiene dinero. “Por favor, yo no he venido a acosar, le he preguntado solo a la gente con la que trabajas cuánto es lo que puedes ganar, no es mi culpa que me digan que ganes tan poquito. Solo me causa curiosidad que vivas en un lugar (lujoso) en Miami”, dijo.

Asimismo, se refirió a los canjes que realiza la actriz con distintas marcas y dejó entrever que sus seguidores son falsos. Según reveló, el dueño de una empresa de alquiler de yates no generó ganancias cuando Mayra Goñi promocionó su negocio, por lo que no volvería a contratarla.

“El mismo amiguito del yate no te dijo que ya no te va a contratar, porque tus 4 millones de seguidores no representan una ganancia para su empresa. Se cansó de pagarte el Dj, los tragos, y que no alquilaran los yates. Él perdía dinero (...)Tus 4 millones de seguidores no sé que tan reales sean en Estados Unidos, también me parece que no tienes tanto alcance porque esperaba más alcance en mi Instagram”, añadió.

Mayra Goñi acusa a reportero de Magaly TV La Firme de acosarla. (Captura)

La publicación del reportero de Magaly Medina generó múltiples reacciones en su plataforma digital. Mientras que algunos usuarios lo criticaban por ser periodista de espectáculos, otros celebraron su respuesta.

“Para los que estudiaron periodismo, entrar en farándula es como lo peor que pueden caer”, “Nueva seguidora, o sea, me encanta que seas intenso”, “Era responder, no lapidarla”, “Y así dicen ser periodistas”, “Si no tienes nada que esconder, no hay problema que te investiguen”, fueron algunos de los comentarios en su TikTok.