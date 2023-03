Janet Barboza responde fuerte a María Pía Copello: “No se pide permiso por el contenido”

Janet Barboza responde a María Pía Copello. (Instagram)

Janet Barboza no se quedó de brazos cruzados y respondió fuerte y claro a las declaraciones de María Pía Copello sobre la entrevista a Rafael Cardozo. La conductora de ‘América Hoy’ no pudo explayarse durante el programa en vivo, pero delo hizo en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, recibió algunas preguntas por parte de sus seguidores. Todos le preguntaron por diversos temas y el que no podía dejarse pasar era el reclamo de Copello en vivo. Por ello, se explayó y dejó claros algunos puntos por los que defiende la entrevista al brasilero en su magazine.

Un usuario le escribió: “¿Qué opinas de lo que dijo María Pía sobre tu programa?”. La popular ‘Rulitos’ hizo una lista de motivos por el cual no debería haber algún tipo de reclamo hacia ellos.

“No lo vi (lo que dijo María Pía), me contaron. Todos los conductores vamos a defender a nuestros equipos. Todos los equipos harán lo imposible por conseguir la primicia. La exclusiva la gana quien lo consigue. No se pide permiso para buscar tu contenido. Ustedes ganan porque todos nos esforzamos”, sentenció agregando una foto de todo el equipo de ‘América Hoy’.

La respuesta en el programa

Esta mañana, en América Hoy, los conductores hicieron mofa de las palabras de María Pía Copello. Todos los animadores ingresaron al set tomados de las manos y cantando ‘Juntos como hermanos’ para luego señalar que siempre estarían unidos y que nunca los vencerían.

Sin embargo, durante el desarrollo del programa, Janet Barboza intentó dar su descargo, pero fue impedida por todos sus compañeros, quienes la siguieron y hasta le quitaron el micrófono. Según expresaron los demás conductores, no ‘podían’ referirse al tema.

Pero, fiel a su estilo, la presentadora tuvo un momento para hablar de estas declaraciones. Fue Edson Dávila quien le dio el pase y le pidió que diera su descargo por lo que Barboza no dudó en hablar. Aunque intentó poner paños fríos, señaló que la respondería por redes.

“Esas cosas la dejamos para redes. Acá somos profesionales, nos venimos a divertir y venimos a buscar la primicia, la pepa como todos. Que nos vaya bien a todos. Acá, en América Televisión, todos somos hermanos”, expresó antes de despedir el programa.

¿Qué dijo María Pía Copello?

Durante el programa del lunes 6 de marzo, María Pía Copello lamentó que Rafael Cardozo no se presentara en su programa tan como lo habían anunciado desde la semana anterior.

“Hoy (lunes 6 de marzo) supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo. Eso no me sorprende”, comentó al inicio.

Seguido, lamentó que haya sido invitado a otro programa de su mismo canal, cuando sabían que ‘Mande quien Mande’ tendría la primicia. Por ello, decidió hacer este reclamo público.

“Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con muchísimo cariño y con respeto. Si nosotros lo tenemos de invitado, me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Ya lo que haga Rafael Cardozo, no importa. Eso no debería ocurrir entre programas del canal”, sentenció.