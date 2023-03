Guido Bellido señaló a Betssy Chávez como responsable de coordinaciones previas al golpe

Betssy Chávez coordinó con Pedro Castillo detalles del mensaje de la Nación que intentó concretar el golpe de Estado.

Durante los últimos tres meses se carecía de detalles sobre cómo se había preparado el expresidente Pedro Castillo para dirigirse por última vez al país y anunciar que cerraría el Congreso, tomaría el sistema de justicia e iniciaría un estado de excepción. Sin embargo, una grabación ha revelado que el exjefe de Estado habría coordinado junto a su premier, Betssy Chávez, los detalles de su último acto oficial.

Desde el Congreso, el exaliado de Pedro Castillo señaló a la expresidenta del Consejo de MInistros como encargada de ultimar detalles para concretar el golpe de Estado. “En este momento, (Betssy Chávez) es responsable de las coordinaciones previas que ha hecho, eso es lo que podemos decir. Hasta este momento, es responsable de las coordinaciones que ha hecho previas para la lectura de ese mensaje al Estado o la Nación”, declaró.

Bellido no dudó que la situación legal de Castillo se debe a las decisiones anunciadas el pasado 7 de diciembre del 2022, día en que quebró el orden constitucional. Sobre lo oportuno que resulta la detención del expresidente, resaltó que dicha decisión le compete al Poder Judicial. “El Poder Judicial, frente al Poder Legislativo y el Ejecutivo, son dos poderes independientes y nosotros tenemos que respetar las decisiones de cada uno de los poderes”, indicó.

Guido Bellido fue premier durante el gobierno de Pedro Castillo.

La congresista Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional contra Betssy Chávez y ha solicitado su inhabilitación por 10 años tras la difusión de la grabación. “Al inicio del video se puede observar al expresidente haciendo señas a una persona para que se acerque a donde se encontraba él. Acto seguido se acerca una mujer a quien Castillo le ordena ‘avisa que es un mensaje a la Nación’. De inmediato la mujer se da la vuelta y se aprecia a quien sería Betssy Chávez”, señaló la parlamentaria.

En dicha grabación también se registró las coordinaciones entre la expremier y el expresidente para saber si el ministro Alejandro Salas ingresaría a la sala desde donde se transmitiría el mensaje a la Nación. Pedro Castillo también llegó a mostrar incomodidad por el hecho de que se estaba demorando el inicio de la transmisión llegando a ordenar que se levanta la transmisión del canal del Estado para iniciar su mensaje.

Testigo declara

El Ministerio Público, durante su investigación en torno al golpe de Estado del pasado 7 de diciembre, ha recopilado la declaración de un testigo que aseguró que Chavez escribiría el decreto supremo tras el golpe, con el fin de concretar el cierre del Congreso, la reestructuración del Poder Judicial y el inicio de un gobierno de excepción.

Betssy Chávez es investigada por el presunto delito de rebelión.

“(Betssy Chávez) me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto cuándo y ella me dice: ‘Ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’”, señaló en su presentación en la Fiscalía.

Un abrazo entre Castillo y Chávez tras el anuncio del cierre del Congreso fue registrado por el mencionado testigo. Lo mismo ocurrió con el expremier Aníbal Torres que también se encontraba en Palacio de Gobierno. Asimismo, habría sido Chávez la que consultó a los periodistas enviados si el mensaje podría ser grabado, a lo que esta respondió que necesariamente debía ser transmitido en vivo.