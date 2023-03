Fiscal de la Nación recibe la Medalla de Lima pese a ser investigada por presuntas irregularidades con el caso Cuellos Blancos

Fiscal Patricia Benavides fue condecorada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El burgomaestre de la capital, Rafael López Aliaga, lideró una ceremonia de reconocimiento a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En el marco del 8 de marzo, se le otorgó la Medalla de Lima por “su lucha contra la corrupción en el país”. Si bien la titular del Ministerio Público inició investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, ella misma es parte de otra por los sorpresivos cambios en el equipo encargado del caso Cuellos Blancos.

Te puede interesar: Exfiscal Víctor Cubas sobre polémica condecoración a Patricia Benavides: “La Junta Nacional de Justicia le puede abrir otra investigación”

Durante su discurso, Benavides recordó que es la quinta mujer que “en democracia, ejerce la dignidad de ser fiscal de la Nación” y anunció su deseo de trabajar por la erradicación de la discriminación y violencia de género”. Asimismo, dijo no tener problemas en ser investigada por los organismos correspondientes. Se trata de una actitud diferente a la revelada la semana pasada cuando la Junta Nacional de Justicia puso en marcha el proceso.

“Siempre estaré dispuesta a someterme a cualquier escrutinio de la sociedad civil y los organismos de rendición de cuentas o disciplinarios, pero eso sí, no me piden silencio ni pasividad porque como toda mujer también se defenderme”, manifestó. Si bien dijo respetar el estado de derecho, libertad de expresión y opinión, anunció que se defenderá antes los cuestionamientos formulados en su contra.

Patricia Benavides, fiscal de la Nación, es investigada por la Junta Nacional de Justicia

Sobre el presunto debilitamiento del equipo de fiscales tras los cambios que autorizó, resaltó que “lo hemos fortalecido creando nuevas fiscalía de derechos humanos como una recientemente inaugurada en la ciudad de Juliaca. Todo esto con la finalidad de que ninguna muerte en el Perú quede impune” subrayó. La investigación en su contra apenas ha inicio el pasado 1 de marzo, según un comunicado de la JNJ.

Proceso en marcha

La investigación iniciada por la Junta Nacional de Justicia se realiza por los cambios realizados en el equipo especial de Cuellos Blancos, los cuales, según el organismo, obedecerían a la existencia de unas comunicaciones telefónicas que la involucran en el proceso. Se trata de un caso conocido en el 2018 cuando se difundieron audios sobre hechos de corrupción entre empresarios y personajes del Poder Judicial de aquel entonces.

Pronunciamiento de la fiscal de la Nación por la investigación de la JNJ. Canal N

Para la titular del Ministerio Público, la pesquisa es “un acto ilegal” y la “consumación de los ataques desde que tomó la decisión de investigar al poder político”. En un pronunciamiento emitido esta tarde, Patricia Benavides agregó que el inicio de la investigación implica “un amedrentamiento y obstrucción” a su función fiscal.

Te puede interesar: Pedro Castillo quería espiar a Patricia Benavides y Harvey Colchado para desacreditar y entorpecer investigaciones en su contra

“La resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula. El equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino reforzado. En solo seis meses se concluyó con las escuchas de la totalidad de los audios, lo que no se hizo en cuatro años. No quiero pensar que esta decisión obedece a los resultados que va obteniendo el equipo que en los próximos meses concluirá con la transcripción de los audios de contenido penal”, dijo la magistrada.