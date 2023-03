Eliana Icochea, la profesora de la UNMSM que derribó mitos y la barrera del machismo

Eliana Icochea, profesora de la UNMSM, conversó con Infobae. Carlo Fernández Castillo/ Infobae.

A primera vista, María Eliana Icochea D’Arrigo parece solo una simple profesora universitaria más que ama su profesión y el contacto con las nuevas generaciones.

Pero una vez que se entra en contacto con ella, se revela el ser humano que lleva más de 40 años de su vida dedicados a la patología aviar, pionera en el Perú de esta rama de la veterinaria.

María Eliana es profesora principal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y su vitalidad que ha contagiado, y lo sigue haciendo, a varias generaciones de veterinarios del país a ser buenos profesionales y mejores personas.

Es por eso que por el Día Internacional de la Mujer, Infobae la fue a buscar a su ‘casa’ (prácticamente lo es) en la Facultad para conocerla un poco más. La conversación terminó siendo una clase maestra de cómo hay que vivir esta vida: con intensidad y amor por lo que uno hace.

El inicio de una pasión

A través de la vida, un ser humano puede cambiar muchas cosas, como de casa, de religión, de pareja o de cualquier ítem que se le puede ocurrir. Pero lo que uno no va a cambiar nunca es de pasión, y eso no se enseña, con pasión se nace. A pesar de que los caminos de la vida nos lleven por otros senderos, el destino se las arreglará para encaminarnos por nuestra ruta.

Tal como le pasó a Eliana Icochea, quien desde muy niña fue influenciada por sus padres Pedro Alfonso y Olga Graciela para lo que sería el resto de su vida.

Para empezar, don Pedro Alfonso Icochea también fue doctor y llegó a ser director del Hospital Rebagliati y del Hospital Militar.

Fue justamente él, el principal promotor que la pequeña María Eliana, nacida el 24 de diciembre de 1950 y la tercera de ocho hermanos, se inclinara por la medicina. Aunque al principio se le puso difícil escoger por la rama que elegiría: medicina humana, veterinaria o agronomía.

Los gustos de su madre aportaron la otra parte de su decisión. Ocurre que doña Olga Graciela era amante de las aves y, además de un perrito coqueto que paseaba por la casa familiar, contaba con algunos canarios y pericos que alegraba el ambiente con sus cantos.

Así como la pequeña María Eliana, optó por dedicar los mejores años de su vida a esas pequeñas avecillas que tu madre tanto atesoraba.

La libertad del estudio

Tras haber cursado toda la etapa escolar en un colegio de monjas, al igual que el resto de sus hermanos, cuando Icochea D’Arrigo postuló e ingresó a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no solamente se le abrió un mundo de posibilidades, también se sintió en el paraíso.

“Esta es la carrera más hermosa que hay. Hice mi tesis en aves y como era muy activa, mi jefe de aquel entonces me preguntó si quería quedarme en la universidad trabajando. Así fue como me contrataron y con el paso del tiempo me convertí en profesora principal”, le dijo a Infobae.

Y así como ella llegó para cambiarlo todo en la UNMSM. Con una sonrisa en los labios recuerda que cuando ella era tan solo una estudiante, otras tres chicas la acompañaban en un salón que contaba con más de 20 varones.

Con el paso inexorable del reloj, esta proporción se fue igualando primero, para que después el género femenino pase a dominar. Así es como en la última promoción eran 14 mujeres y solo cinco hombres. “Eso es increíble, lo ha superado todo”, señala emocionada como sabiendo que este triunfo también es de ella.

Fiera indomable

No todo ha sido trabajo en la vida de la doctora, como era de esperarse, el amor llegó a su puerta y, como no podía ser de otra manera, él también era veterinario como ella.

Pero en tiempos en los que la mujer parecía estar condenada a la crianza de los hijos y al cuidado del hogar, compartir la vida con una mujer independiente como ella no debió haber sido fácil.

Sin resquemor, María Eliana confiesa que a pesar que su difunto marido siempre la apoyó en cada proyecto que emprendió para él hubiese sido mejor tenerla en casa quieta “mirándole la cara el día entero”. Pero ella nunca fue así. Ni lo será.

“Ahora tengo los domingos para dedicárselos a mis hijos (tiene tres), pero además de pasar mucho tiempo trabajando acá en la universidad, también tengo tiempo para hacer mi deporte”, señala alguien que desconoce el significado de la frase ‘no puedo’.

Machismo, barrera por derribar

Uno de los males que vive una sociedad como la peruana es el machismo y la misoginia. Aunque hasta cierto punto se podría decir que la brecha se ha acortado, todavía hay mucho por hacer en ese sentido.

Un ejemplo de eso es lo que nos cuenta la siempre activa María Eliana ya que a ella siempre recurren grandes marcas de la industria avícola para que les recomiende personal capacitado para trabajar con ellos.

“Muchas veces ocurre que cuando me piden personal, pregunto si puede ser mujer. Y me dicen que ‘no’, que prefieren hombres. En ese sentido, tenemos algunas desventajas solo por ser mujeres”, reconoce, no sin dolor.

Suerte extraordinaria

A pesar de las vicisitudes que le han podido tocar en su vida, la doctora Icochea considera que siempre ha tenido mucha suerte en el trascurso de su carrera. Y aunque sabe que no todas las mujeres, sea el trabajo que tenga, no van a tenerlas todas consigo, ella comenta que lo único que las va a ayudar en serio es el trabajo duro.

“Muchas de mis alumnas me dicen que quieren ser como yo, pero lo cierto es que se me han abierto muchas puertas. He tenido mucha suerte, pero sé que la mayoría no la tiene. Para eso solo sirve trabajar por ese será el reflejo de tu valor”, acotó.

En ese sentido, la veterinaria dio un consejo no solo para las estudiantes sino de la vida, pues si bien ella considera que tuvo suerte con su carrera, lo cierto es que a esta hay buscarla.

“Las mujeres deben saber que los estudios terminan en el colegio, deben seguir estudiando una carrera profesional, la que más le guste y trabajar en eso. Si tu producto es bueno, eso se reflejará en beneficio tuyo”, finalizó.