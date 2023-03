Día de la Mujer: ¿Cómo va creciendo el posicionamiento de mujeres en cargos directivos en entidades educativas?

Este 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer, celebrando los logros y las luchas de las mujeres en todo el mundo, sobre todo en Perú. Una brecha que aún queda por ir cerrando y que en muchos sectores queda por seguir rompiendo esos techos de cristal.

Te puede interesar: Las mujeres que marcaron la historia antigua y moderna en el Perú

En la educación, la mujer cumple un rol muy importante, demostrando capacidades intelectuales que la ha llevado a conseguir puestos importantes y pesar de que todavía cuesta seguir escalando, son más las empresas dentro del sector privado y estatal que siguen apostando por ello.

Infobae conversó con Kety Jáuregui, Vicerrectora académica de la Universidad ESAN, para ahondar más en este tema y así demostrar que las mujeres estamos más que listas para nuevos retos, nuevos empleos y nuevos cargos.

Te puede interesar: Educación y oportunidades en la ruralidad

“Si vemos un poco las estadísticas, todavía no se ha logrado esta participación de la mujer de manera equitativa y a pesar de que la lucha viene desde hace años atrás, aún no se puede dar este resultado en su totalidad. Sin embargo, hay más mujeres que se enfrentan a esta realidad y hay más participación de ellas en el mercado educativo y laboral. En el 2021 se analizó 11 países en los que estaban Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, sobre una brecha de género, en productos académicos, y se identificó que el 42.8% participó al menos una mujer como autora o como o autora. Y cuatro países de este estudio solo reportaron una mujer, por lo menos como autora. Entonces el Perú todavía quedó en este estudio, como penúltimo lugar, no alcanzó solamente un 28% lo que quizás en otros países latinoamericanos alcanzó”, expresó.

Sin embargo, para la especialista, no todo está perdido, pues en estos últimos años se ha podido ver la presencia de la mujer en roles fundamentales en la educación, resaltando la participación de la rectora de la Universidad San Marcos que es una mujer. Además, reconoció que en la entidad superior que ella dirige existen mujeres ejerciendo cargos que antes solo eran ocupados por hombres.

Te puede interesar: La vida de las mujeres en Perú: cual es su estilo de vida, intereses y motivaciones

“A comparación de hace ocho años, no se veía mucho a la mujer asumiendo cargos “importantes”, ahora vemos la participación de más mujeres al mando. A pesar de que aún falta superar esas brechas, no desmerezcamos lo que se ha avanzado, pues el hecho de tener la presencia de más mujeres marca un hito importante porque van forjando el camino que muchas seguiremos”, acotó para nuestro medio.

Participación de la mujer

Según un informe realizado por La Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), detalla que la participación de la mujer en el servicio civil peruano en el año 2020 fue similar en términos porcentuales al 2019, se mantuvo la tasa de crecimiento promedio anual mayor en las mujeres (2.1%) con relación a los hombres (0.8%); existe una considerable presencia en el ámbito regional (57%) y nacional (47%), no así a nivel local (32%). Por otro lado, se evidencia la sobrerrepresentaron en los sectores asociados al cuidado de la vida, tales como Mujer (72%), Salud (66%) y Educación (57%), lo cual confirma el rol socialmente atribuido al cuidado, también en la esfera pública.

En cuanto a los regímenes laborales por los que son contratadas las mujeres, se registró un incremento en el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS), presentando una participación paritaria (51%) respecto a los hombres (49%). Sin embargo, persisten las diferencias según grupos ocupacionales, especialmente en funcionarios y directivos.

La participación de la mujer se incrementó 1 punto porcentual respecto al año anterior y 5 puntos porcentuales en el periodo 2004 – 2020, el crecimiento promedio anual ha sido de 2.1%, alcanzando así en el año 2020 el 48%, mientras que los hombres han experimentado un crecimiento anual de 0.8%. Según el nivel de gobierno, las servidoras muestran mayor presencia en entidades regionales (57%), seguidas por entidades nacionales (47%) y locales (32%).

“Por ejemplo, en la universidad que dirijo, el 60% de la de maestría está ocupada por mujeres y eso nos da un indicador, que más mujeres se están preparando, que más mujeres están avanzando profesionalmente, que no le temen salir de su zona de confort para afrontar nuevos retos. Lo que nos queda como institución no solo a la privada, sino a la pública, también es abrir más las oportunidades para mujeres de escasos recursos puedan también desarrollarse en su educación y tener más oportunidades”, precisó Kety Jáuregui, Vicerrectora académica de la Universidad ESAN para Infobae.

“Es este día especial, animo a todas las mujeres a seguir su camino de desarrollo y crecimiento personal y profesional. El mundo de educación se visto fortalecido y beneficiado por los aportes de millones de mujeres a lo largo de la historia. ¡Feliz día mujeres!”, agregó.

Nivel de educación de las mujeres en Perú

Sobre el grado de instrucción, Reniec tiene registrado a 1´225,562 mujeres con grado de instrucción superior (6.76%), 8´456,225 mujeres con grado de instrucción secundaria (46.64%); 3´916,975 mujeres con educación primaria (21.6%); 127,986 mujeres con instrucción técnica (0.71%) y 312,219 mujeres grado de instrucción Inicial (1.72%), sin dejar de mencionar la educación Especial con 6,232 (0.03%) mujeres con este grado de instrucción.

Además, hay un grupo femenino de 4´081,733 (22.51%) que han declarado la condición de iletrada; y 3,766 (0.02%) que no especificó el grado de instrucción en su DNI.

¿Cuántas mujeres somos en Perú?

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer que hasta la actualidad son 18´130,698 las mujeres identificadas con un documento de identidad (el 50% de la población total registrada); de ellas, 623,121 (3.44%) se encuentran en territorio extranjero como el continente americano (387,359), Europa (209,259), Asia (21,877), Oceanía (4,392) y África (234).

El mayor grupo de la población femenina se encuentra entre los 18 a 29 años de edad, con 3´413,315; de esta categoría 1´024,806 residen en Lima, seguido de La Libertad (203,626), Piura (203,211); Cajamarca (163,363) y Cusco (156,709).