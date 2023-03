Designan a nueva titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral tras escándalo de acoso sexual

Flor Marina Cruz es la nueva titular de Sunafil.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral [Sunafil] tiene una nueva titular. Según la resolución ministerial N° 120-2023-TR, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, la abogada Flor Marina Cruz va liderar de forma interina esta institución adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.

Te puede interesar: Ministro de Trabajo solicitó al jefe de Sunafil su renuncia al cargo por presunto caso de acoso sexual

Marina Cruz registra en su hoja de vida que cuenta con diez años de experiencia pública. Toda su experiencia la realizó en Sunafil, donde ocupó cargos inspector auxiliar, inspector de trabajo y supervisor inspector. Además, tiene estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo.

La nueva superintendente de Sunafil llega al cargo tras la renuncia de Víctor Loyola. El domingo pasado, el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, le pidió públicamente a Loyola que deje su cargo luego de la difusión de un reportaje emitido por Cuarto Poder, en el que una joven trabajadora reveló detalles del presunto acoso sexual que habría sufrido de parte de este último.

Te puede interesar: Cómo puedo hacer una denuncia por acoso sexual en Perú

“Ante hechos y declaraciones difundidos esta noche en el reportaje de Cuarto Poder, y en respeto a la institucionalidad y sobre todo a las personas afectadas, he tomado la decisión de solicitar la renuncia irrevocable al superintendente de Sunafil”, escribió el ministro Adrianzén en su cuenta oficial de Twitter.

Flor Marina es la nueva titular de la Sunafil.

De acuerdo a la denuncia, que se hizo pública en noviembre del año pasado, el actuar de Loyola Desposorio se habría realizado en la misma sede del Ministerio de Trabajo. Desde septiembre del 2021, la denunciante trabajaba en el quinto piso, en el despacho del entonces viceministro Edilberto Jaime Ríos, quien llevó a Víctor Loyola como su asesor en noviembre del 2021.

Te puede interesar: Congreso recalcó que los 48 pasajes aéreos a disposición de los parlamentarios son solo para el desempeño de su función

Loyola fue ascendido a jefe de Sunafil, con oficina asignada en la segunda planta del mismo edificio. En setiembre de ese año empezó el hostigamiento contra la exfuncionaria.

“Me dice que quería estar conmigo, porque le gustaba. Que quería que fuera su enamorada, pero yo le recalco que es una persona casada y él me dice: ‘No, yo no soy casado, pero nadie se tiene que enterar, porque yo no te voy a restar en tu vida, soy el superintendente de Sunafil, yo te voy a sumar”, contó la joven.

“Me dice que mi jefe no valoraba mi trabajo que si yo iba a Sunafil y aceptaba ser su pareja, él me iba a pagar más”, reveló la presunta agraviada. También mencionó que Loyola la beso contra su voluntad a pesar de que no quería. “Siento que alguien jala la silla... me agarra de acá (señala su cuello) y me da un beso en la boca. Lo que yo hago es reaccionar y le digo: ‘¡Qué te pasa!’ y me responde: ‘Quería ver qué tan fogosas son las del signo escorpio’”, recordó.

Denuncian por acoso sexual a jefe de Sunafil

Luego, la agraviada por la extitular de la Sunafil indicó que hubo un segundo episodio de violencia. “Él se acerca a mi mesa a querer darme un beso, lo que yo hago es pararme e irme para los servicios higiénicos del directorio y cierro la puerta. Él entra detrás mío, y se escucha que también cierra la puerta del directorio. Luego lo veo por debajo de la puerta y estaba caminando por ahí”, indicó.

Tras el escandalo, Loyola apuntó que la presunta denunciante desistió de su acusación. “Durante los 7 meses que laboré como asesor del despacho viceministerial y donde compartía un espacio de trabajo con la denunciante, jamás existió acto alguno que pudiera ir en contra de la moral y buenas costumbres; sin embargo, desde que asumí el cargo habrían empezado, presuntamente, los actos denunciados”, dijo.

Sin embargo, su descargo no sirvió de nada porque igual salió del cargo.