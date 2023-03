Pablo Sabbag quiere ser cantante y puso a bailar en vivo a conductor de Tv con un tema propio de vallenato

El 'Jeque' habló sobre como se empezó a interesar por la música.

Pablo Sabbag es una de las figuras de de Alianza Lima en el inicio de la Liga 1 2023. El delantero colombiano ha sido importante en las tres victorias seguidas de los ‘íntimos’. Aparte de su pasión por el fútbol, el ‘Jeque’ reveló que a futuro tiene previsto estar ligado a la música. Incluso comentó que llegó a publicar una canción en YouTube y espera convertirse en cantante.

El delantero ‘blanquiazul’ participó del programa ‘Al Ángulo’ en que se difundió uno de sus producciones musicales: ‘Mi carita de ángel’. El conductor del espacio televisivo, Franco Cabrera, aprovechó la ocasión para ensayar unos pasos de baile al ritmo del tema vallenato de autoría del futbolista colombiano.

“La música es una pasión que tengo, al igual que el fútbol. De hecho, es un plan que tengo para el futuro de ser cantante. Ahorita me estoy preparando, en mis ratos libres o cuando puedo. Recibo clases de guitarra, de piano y de canto. También tengo canciones. Tengo una que está en YouTube y que ha sido muy vista. Incluso varios hinchas han puesto su comentario ahí”, declaró en entrevista para ‘Al Ángulo’.

“(’Mi carita de ángel’) Es un tema que saqué hace seis años, no sé por qué lo saqué. Estaba probando. Lo saqué y me terminó gustando bastante. Desde ahí, comencé más a interesarme en el tema. Comencé a ir a los estudios. El tema que saqué fue de vallenato, ahora me gusta más el reggaetón. Aún me sigue gustando el vallenato, pero lo que canto ahora es reggaetón”, afirmó.

“Comencé a cogerle gusto a eso y cada día iba al estudio y hacía canciones. Cantaba en mi casa y me iba a grabar. Me fui dando cuenta que me gustaba bastante. Hoy día tengo siete u ocho canciones, que las tengo guardadas para más adelante en el momento que yo quiera hacerlas públicas. El fútbol y la música no van de la mano. Yo no puedo jugar en Matute el sábado en la noche y el viernes estar en un concierto”, recalcó.

“Es un plan que tengo para más adelante. Ahorita estoy aprovechando las tardes, cuando tengo mi tiempo libre, de ir perfeccionando todo eso e ir preparando mejor para el momento que quiera salir. El tema que saqué era ‘Mi carita de ángel’. Era un romántico en esos momentos. Tuve una novia en esa época y le saqué esa canción. Aún no sé por qué la saque, porque, prácticamente, la perdí”, finalizó Sabbag.

El ‘Jeque’ ha anotado tres goles en los tres encuentros que ha disputado en el Torneo Apertura. Si bien arrancó en la banca de suplentes ante Sport Boys, su buen rendimiento generó que le ganará el puesto a Hernán Barcos y sea el titular en los siguientes partidos. Incluso, ante UTC de Cajamarca jugó los 90 minutos.

El delantero colombiano mencionó que esa canción era para su novia de aquella época.

Alianza Lima en la Liga 1

Alianza Lima jugará el sábado 11 de marzo ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Apertura de Liga 1. El duelo será desde las 20:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. Los ‘blanquiazules’ vienen de ganar 1-0 a UTC en el Héroes de San Ramón. El único anotador del encuentro fue Pablo Sabbag.

En el caso del cuadro cusqueño, viene de vencer 2-1 a Unión Comercio en condición de local. Los tantos del encuentro fueron obra de Abdiel Ayarza (67′) y Hideyoshi Arakaki (85′) para los dirigidos por el entrenador uruguayo Pablo Peirano, mientras que Marlon de Jesús (54′) marcó para el ‘poderoso del Alto Mayo’.

El encuentro entre ambos equipos podría marcar el regreso de Christian Cueva al fútbol peruano después de ocho años. ‘Aladino’ fue oficializado como nuevo refuerzo del conjunto ‘íntimo’. Al Fateh llegó a un acuerdo con el jugador para cederlo a préstamo por seis meses y así pueda disputar la Copa Libertadores.

En su segunda etapa en el club de La Victoria, usará el dorsal 15. En su anterior paso, jugó con la ‘10′, que hoy le pertenece a Jairo Concha. Si bien para el torneo local tendrá ese número, para el torneo internacional lo podrían cambiar la situación.