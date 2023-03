Samuel Suárez criticó a ‘América Hoy’ por “sabotear” a ‘Mande quien Mande’: “Están desesperados por rating”

Luego que Maria Pía Copello expresara su fastidio con la producción de ‘América Hoy’ por haber invitado a Rafael Cardozo cuando ellos ya habían anunciado su visita a ‘Mande quien Mande’, Samuel Suárez se refirió al tema y reprochó que exista esta competencia entre programas del mismo canal. “Eso no se hace”, señaló sobre el programa de Ethel Pozo.

“Qué vergüenza, ‘América. Hoy’, en serio, eso no se hace. Mi solidaridad desde ya con todo el equipo de ‘Mande quien Mande’. Porque en realidad eso es una falta de respeto enorme. Son dos programas del mismo canal que de alguna manera hacen espectáculos, ¿no? Entonces, obviamente, con esfuerzo vas, consigues tu presupuesto, te aseguras con tu invitado, le haces una promo encima anunciando. ¿Para qué? Para que en el otro lado, ni siquiera la competencia (otra televisora), en el mismo canal, agarren (y diga): ‘ay, mira, han invitado a Rafael. Ya, llámalo, llámalo y ciérralo tú primero’”, señaló el periodista, quien continuó remedando lo que supuestamente dijo la producción de ‘América Hoy’.

“‘Ciérralo tú primero, que venga contigo y que cancele al otro lado. Sí, sí, pero pide un poco más. Ya no importa. Paga lo que tengas que pagar, pero cancélalo y que no vaya al programa de la una’ (imitó). Eso es maldad y eso no lo había visto en televisión desde hace mucho tiempo. En serio, qué vergüenza”, acotó el conductor de Instarándula.

Desesperados por el rating

Samuel Suárez señaló que entiende que estén preocupados por el rating, pero tampoco se debe llegar a sabotear un programa de tu propio canal.

“Yo entiendo que están desesperados por rating porque ya están bien bajitos, bien bajitos. Pero de ahí a sabotear a gente de su propio canal. O sea, hay códigos, hay códigos. Así como hay también en amistades, en relaciones, también hay códigos entre programas de canales. Y eso no se hace”, sentenció.

El exreportero de Latina señaló que hace tiempo no veía este tipo de actos. Es por eso que saber que esto sucede en la actualidad lo dejó sorprendido.

“Yo hace tiempo, hace muchos años, había vivido esas cosas en algunos programas de Latina, que hacían eso porque eran como tres programas de espectáculos, se robaban a los invitados, una cosa de locos. Pero hace mucho tiempo que no se hablaba de eso. Y en verdad me ha sorprendido que puedan recurrir a eso por desesperación de rating. Yo entiendo que lo de Cardozo le funcionó y se soltó buenas cositas y todo, pero (Mande quien Mande) ya había lanzado una promo. Y mira, mira lo que pasó”, manifestó.

Samuel Suárez se pronuncia sobre guerra entre América Hoy con Mande quien Mande.

“En serio, qué feo. ¿Saben lo peor de todo América Hoy? Han despertado nuevamente a los eternos rivales, que son GV Producciones, porque América Hoy es de Gisela Valcárcel, y ProTV, que es Mariana Ramírez del Villar. Otra vez los han enfrentado. La guerra está declarada. Qué pena, en verdad, que hayan tenido que llegar a eso y volver de nuevo a abrir todo el tema de las disputas y las peleas”, dijo.

Finalmente, señaló que lo hecho por la producción de Ethel Pozo con la de María Pía Copello es “maldad”. “Eso no se hace”, concluyó.

¿Qué pasó entre ‘América Hoy’ y ‘Mande quien Mande’?

Después de ‘Mande quien Mande’ anunciara que tenía a Rafael Cardozo como invitado para el lunes 6 de marzo, ‘América Hoy’ sorprendió al presentar al brasileño en su set el mismo día. En esta entrevista, el modelo dio detalles de su ruptura con Carol Reali.

Después de esta visita, Rafael no apareció en el programa de María Pía Copello, hecho que enojó mucho a la conductora de TV y no dudó en hacer un llamado de atención a la producción de Ethel Pozo.

“No podemos actuar así. Eso es real. Y lo digo con muchísimo cariño. Y con respeto, sobre todo. Si nosotros lo tenemos de invitado, me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Ya lo que haga Rafael Cardoso no importa, porque ya lo conocemos. Esto no debería ocurrir en los programas del canal. Eso es lo que yo pienso”, fueron las palabras de la presentadora de ‘Mande quien Mande’.

Además, adelantó que este martes 7 de marzo tendrán de invitada a Isabel Acevedo para que hable sobre su matrimonio. “Chabela viene mañana. Ya lo vieron todos, ¿no?”, en clara alusión a ‘América Hoy’, para que no digan que la invitaron porque no sabían.