Ministra de Salud sobre madres aimaras con sus niños en protestas: “Es una falta de amor a su familia”

Rosa Gutiérrez, ministra de Salud, fue consultada este martes por las acciones que toman las madres aimaras de llevar a sus pequeños hijos a las manifestaciones. La titular del Minsa, consideró que es una falta grave, ya que “no se debería llevar a una criatura ahí”.

Durante una entrevista con radio Exitosa, la funcionaria no dudó en criticar estas medidas indicando que al exponer a los niños es “una falta de amor a su familia”.

“Nosotras las mujeres estamos acá no solamente para cumplir con nuestro rol, sino que hay que garantizar la seguridad de nuestros hijos. (...) ¿El niño porque no sabe hablar, porque no decide... lo voy a exponer a tal situación? Esa es una falta total, una falta de amor a su familia”, declaró para el medio mencionado.

“Quiero pedir a la población que nos den la oportunidad en los temas políticos no se tenga que tratar en ese escenario, sobre todo que los temas técnicos y en salud nos den la oportunidad de llegar a todas las regiones sin excepción. Los que somos mamá y papá sabemos del doble esfuerzo que tenemos que hacer hasta tres horarios para cuidar a nuestros hijos”, agregó.

Además, fue consultada por las declaraciones que hizo el ministro de Educación, Óscar Becerra, sobre las madres aimaras que llevan a sus hijos a las manifestaciones.

“Quizás no ha sido la forma, pero muestra su indignación, lo único que sí te puedo decir es que tenemos que trabajar juntos, no hay forma de parar la salud, No espera la salud, tenemos que dársela hoy a los peruanos”, expresó.

Dina Boluarte no renunciará

Sobre la posibilidad de que la jefa de Estado, Dina Boluarte renuncie, la ministra de Salud, aseguró que esto sería una medida equivocada que traería más retraso al país.

“Sabemos todos los peruanos que si renuncia (Dina Boluarte) que viene. ¿Cuánto más vamos a estar en crisis? ¿Cuánta perdida más para el país?”, cuestionó la ministra.

“Para un solo hospital de Puno tengo un presupuesto de 350 millones que no lo he tocado. (...) Estoy esperando que esto se pacifique para poder arrancar. Mañana dejo de ser ministra, ¿y ese recurso? Necesito que me den la oportunidad para acelerar el paso para poder integrar las regiones y darles solución a los temas de salud”, agregó Gutiérrez.

Antes de culminar, la ministra contó parte de su vida privada y todas las carencias que ha tenido desde niña, es por eso que entiende por lo que las familias más necesitadas pasan.

“Hice guardia por muchos días al ex general, Martín Solari de la Fuente, trabajé mucho. La vida ha sido muy dura, cuando termine me fui a Huancavelica a hacer el Sérum y terminando, el director me mencionó que había hecho mucho, porque vacunábamos demasiado. Mi madre me visita, pero le digo: yo diagnóstico, pero me hace falta un laboratorio. Ella me señaló que no me preocupara porque iba a comprar con sus amigos, lo necesario, con eso entregamos el donativo y nos fuimos de la zona porque me tocaban mis vacaciones y, en un vehículo de la zona, esa noche nos caímos a un barranco, mi madre murió en ese accidente”, contó en Exitosa.

Oscar Becerra declaró en contra de las mujeres aimaras que protestaron en el Centro de Lima con sus hijos

¿Qué dijo el ministro de Educación sobre las madres aimaras?

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza, donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigo? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos como para que sean llevados a esto”, dijo Becerra en entrevista con Canal N.