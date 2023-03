“Christian Cueva tiene que demostrar más”, dijo su descubridor sobre la comparación con Cubillas y Uribe

Descubridor de Christian Cueva habló de la comparación con Teófilo Cubillas y Julio César Uribe.

Christian Cueva es el ‘10′ y el futbolista más influyente en la selección peruana en las últimas dos Eliminatorias Sudamericanas y a raíz de su buen nivel, ha sido puesto a la par de Julio César Uribe y Teófilo Cubillas, dos referentes de los ochentas. No obstante, hay otros que no apoyan ese punto de vista.

Como es el caso de Alberto Masías, descubridor del ‘Cholito’, quien en conversación con RPP, dijo lo siguiente: “Hay que respetar a Cubillas o Uribe, son jugadores que llegaron muy lejos como 10 de la selección. Christian tiene calidad pero todavía tiene para demostrar mucho más”.

Por otro lado, el exdirectivo habló sobre el regreso de ‘Cuevita’ al fútbol peruano tras ocho años. “En mi opinión, Christian debió continuar en el extranjero, pero imagino que la mejor opción para él era Alianza Lima”. Asimismo, le deseó lo mejor. “Espero que Alianza Lima sea un trampolín para que Cueva regrese al fútbol del extranjero. Ojalá lo podamos tener en buena forma para estas Eliminatorias”.

El descubridor de Cueva

Alberto Masías es una persona que sabe mucho de este deporte, pues trabajó como presidente de Alianza Lima y actualmente se desempeña como el gerente deportivo de la Universidad San Martín tras la salida de Álvaro Barco a finales del 2022.

Pero, fue en su paso como director de menores de la USMP como conoció a Christian Cueva. La sub-20 del club ‘santo’ enfrentó a la selección infantil de Huamachuco y el estratega Orlando Lavalle se comunicó con Masías para informarle sobre el talento del trujillano, el cual apenas tenía 16 años.

Fue así como ‘Cuevita’ fue fichado por la San Martín y lo presentaron en sociedad en una entrevista. “Estamos ante el futuro crack del fútbol peruano, no creo que él me defraude porque tiene nobleza. Tiene cosas que corregir porque no lo hemos encontrado en la cuna, lo encontramos con su formación de su hogar y su barrio”, dijo Masías.

Y Alberto no se equivocó, ‘Aladino’ debutó profesionalmente en 2008 y cinco año después dio el salto al extranjero. Paseó su fútbol por ligas competitivas como la española, mexicana, rusa y brasileña y se consagró en la selección peruana, logrando la clasificación a una Copa del Mundo después de 36 años de ausencia.

La vez que Alberto Masías presentó en sociedad a Christian Cueva.

Cueva regresó a Alianza

Después de varias publicaciones donde daban pistas de su posible retorno, Christian Cueva fue anunciado por Alianza Lima como su flamante refuerzo para competir en la Copa Libertadores y ganar el Torneo Apertura. Llegó en condición de préstamo desde Al Fateh de Arabia Saudita por los siguientes seis meses.

El sueldo del integrante de la ‘bicolor’ será exorbitante. Recibirá entre 300 mil dólares y 600 mil dólares, es decir, 100 mil dólares al mes. De esta forma, se convertirá en el mejor pagado de la Liga 1 y los ‘íntimos’ serán el club con el plantel más caro.

El futbolista de 31 años ya tuvo su primer entrenamiento bajo la dirección de Guillermo Salas, hasta recibió el apanado característico de bienvenida por parte de sus compañeros. Eso sí, realizó trabajos diferenciados debido a no juega desde diciembre del año pasado.

Su presentación sucedería previo a Alianza Lima vs Cusco FC, que se disputará este sábado a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, pero aún no se conoce con exactitud cuándo será su debut. Lo cierto es que llegará con ritmo al inicio de la fase de grupos de la Libertadores, la cual todavía arranca en los primeros días de abril.